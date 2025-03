Spiel gedreht: Vichttal besiegt Pannesheide zum Rückrundenauftakt

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie dreht Vichttal in der zweiten Hälfte auf und besiegt den Aufsteiger aus Pannesheide wie bereits im Hinspiel. Das Endergebnis spiegelt dabei nicht ganz den Spielverlauf wider.

Viele Großchancen bekamen die Zuschauer während des ersten Durchgangs auf beiden Seiten nicht zu sehen. Das Spiel, in dem sich beide Mannschaften rund 20 Minuten lang neutralisierten, nahm erst nach einer Ecke der Gastgeber Fahrt auf: Neffke lenkte den Ball unglücklich in Richtung des eigenen Tors, kratzte die Kugel aber wohl noch knapp von der Linie (23.). Glück hatten die Gäste außerdem bei einer scharfen Hereingabe von der linken Seite, bei der Neffke und Erdorf mit vereinten Kräften in höchster Not retteten (37.). Doch auch die Grenzwacht meldete sich in der gegnerischen Hälfte an. Nach einem Doppelpass setzte sich Wunderlich gegen gleich zwei Gegenspieler auf der rechten Seite durch und blieb vor dem Tor eiskalt (35.). Nachdem Jacob per Kopf gar einen zweiten Treffer knapp verpasste (43.), kam Vichttal kurz vor der Pause doch noch zum Ausgleich. Neffke ließ die Hereingabe nach einem Eckball nach vorne abtropfen, Minderjahn bedankte sich und staubte trocken ab (45.+2).

Auch der zweite Durchgang startete ausgeglichen, und erneut dauerte es bis in die Schlussphase, ehe es in den Strafräumen gefährlich wurde. In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie hatte lediglich Erdorf die einzige Gelegenheit, sein Kopfball verfehlte das Ziel jedoch recht deutlich (53.). Etwas aus dem berühmten Nichts war Wolf nach einem langen Ball plötzlich auf und davon, umkurvte Neffke und traf aus spitzem Winkel zur Führung (70.). Pannesheide, das in der Folge umstellte und nun mehr riskierte, wirkte in dieser Phase verunsichert und bekam dafür prompt die Quittung; zunächst gewann El Abdouni gegen weit aufgerückte Gäste ein Kopfballduell im Strafraum und stellte auf 3:1 (75.), ehe der Flügelstürmer nach einem Steckpass eiskalt blieb und seinen Doppelpack schnürte (80.).