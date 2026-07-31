Spiel gedreht: VfB Forstinning schlägt SB Chiemgau Traunstein

Durchgezogen: Forstinnings Dzemo Sefidanoski scheiterte zwar in dieser Szene an der Traunsteiner Abwehr, doch Gastgeber VfB setzte in Hälfte zwei noch den siegbringenden Punch. – Foto: SRO

Der VfB Forstinning gewinnt sein erstes Heimspiel der Saison gegen den SB Chiemgau Traunstein. Beide Wendepunkte kamen nach den Trinkpausen.

Einige Umstellungen musste Forstinning nach den Verletzungsausfällen von Leo Gabelunke und Ajylan Arifovic vornehmen, Omer Berbic und Michele Cosentino rückten dafür in die Startelf. Und der Gastgeber startete hoch konzentriert und ideal in die Partie. Anes Sefidanoski fand die vertikale Lücke im Traunsteiner Strafraum und Neuzugang Cem Cevizci traf exakt ins lange Eck zur frühen Führung für den VfB (2.).

In einer sehr ansehnlichen Landesligabegegnung gewann der VfB Forstinning bei seinem ersten Heimauftritt in diesem Spieljahr gegen den SB Chiemgau Traunstein mit 2:1 (1:1) Toren und durfte sich die drei Zähler gutschreiben. „Über die 90 Minuten gesehen war es ein verdienter Sieg, weil wir einfach mehr investiert haben“, ordnete VfB-Trainer Gery Lösch den Erfolg ein.

Bis Mitte der ersten Halbzeit blieb Forstinning dominant und versäumte das mögliche 2:0 durch Cosentino. Doch nach der anschließenden Trinkpause dehydrierte der Forstinninger Spielfluss und die Gäste aus dem Chiemgau kamen besser ins Rollen. Nicht ganz unverdient deshalb auch der Ausgleich durch einen trockenen Abschluss von Nick Schreiber – ohne Abwehrchance für Forstinnings Schlussmann Michael Heidfeld (40.).

„Da waren wir einfach zu fahrig“, kritisierte Lösch die kurze Schwächephase seiner Elf. Aufgrund der starken Endphase der Gäste im ersten Durchgang schritten die beiden Mannschaften mit einem gerechten 1:1 vor knapp 200 Zusehern in die Kabinen.

Mit Wiederbeginn fehlte beiderseits zunächst die Präzision für vernünftig zu Ende gespielte Angriffsaktionen, zudem musste mit Cevizci der Forstinninger Torschütze angeschlagen vom Feld. Doch wiederum änderte sich die Spielstatik nach der Trinkpause, dieses Mal zugunsten der Platzherren.

Nach einem schnellen Umschaltspiel wehrte Traunsteins Torwart Kevin Ploc den ersten Versuch noch ab, doch Aleks Novakovic, mit einigen starken Sololäufen auffällig, stand an der richtigen Stelle und bugsierte das Spielgerät ohne Mühe ins leere Netz (72.).

In der restlichen Spielzeit verteidigten Weismor und Co. den Vorsprung sehr kompakt und ließen keine Ausgleichsmöglichkeiten mehr zu. Aufsteiger Forstinning schien zudem dem 3:1 ständig näher zu sein als Traunstein dem 2:2. „Wir wollten den Sieg einfach mehr“, bejubelte Lösch dann auch die mentale Komponente des verdienten Erfolges. Am morgigen Samstag, 1. August (15 Uhr), tritt die VfB-Elf nun beim noch ungeschlagenen SV Planegg-Krailling an.