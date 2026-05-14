Spiel gedreht: Union schlägt Hertha und holt Pokal

Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Am Mittwochabend traf die U19 des 1. FC Union Berlin, die nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Hertha BSC als absoluter Favorit auf den Titel galt, auf den Berliner SC. Dabei verkaufte sich der Regionalligist über 90 Minuten teuer, verteidigte jegliche Angriffsbemühungen der Köpenicker weg. In der 85. Minute erzielte Frank Junior Uzor dann sogar das 0:1, doch der Bundesligist konterte kurz vor Abpfiff, rettete sich ins Elfmeterschießen. Dort behielt der Außenseiter die Nerven, siegte schließlich mit 3:5 und sorgte für eine echte Überraschung.

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Nachdem die U19 des 1. FC Union am Mittwochabend ihr Pokalfinale verlor, hat die U17 am Donnerstag den Titel nach Köpenick geholt. Im Finale ging zunächst Hertha in Führung, doch Union drehte die Partie im zweiten Durchgang innerhalb weniger Minuten. Mert Badem schoss das Siegtor und wurde im Anschluss zum Spieler des Spiels gewählt.

Die Endspiele der C- und D-Junioren mussten aufgrund von laufenden Sportgerichtsverfahren abgesagt werden (FuPa berichtete).

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