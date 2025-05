Spiel gedreht und zwei Keeper als Matchwinner!

Dabei war der Start des Aufsteigers auch richtig gut. Das sah auch Chris Borgsdorf, Sportvorstand den SSV Kästorf. "Im ersten Durchgang war Acosta agiler und hatte mehrere 100%ige Chancen." Dabei scheiterte der Aufsteiger immer wieder am stark parierenden Tobias Bremer im Tor des Tabellendritten. In der 40. Minute musste sich der Kapitän aber dennoch geschlagen geben und Paul Luka Preß traf zur verdienten Führung der Gäste.

Doch bis zur Pause reichte diese Führung nicht. Leander Petry erzielte aus einer "Halbchance", wie Borgsdorf fand, das 1:1 in der 45. Minute, was zeitgleich der Pausenstand war. In der Halbzeitpause musste Kästorf dann auf der Torwartposition verletzungsbedingt tauschen. Adrian Bandura kam zu seinem zweiten Saisoneinsatz und war direkt voll im Geschehen.

Zwar hatte Kästorf das Spiel mehr und mehr übernommen und durch mehr Ruhe am Ball auch Chancen kreiert, dennoch kam Acosta zu zwei, drei sehr guten Chancen. "Da hat Adrian uns im Spiel gehalten." so Borgsdorf. Vergoldet wurde die Woche der Kästorfer, in der man am Donnerstag ins Pokalfinale des Bezirkspokals einzog, dann mit dem 2:1-Siegtreffer. Dimitrios Tsampasis traf in der 82. Minute und drehte die Partie.

Durch den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Partien festigte man Platz drei. "Das ist natürlich super und wir wollen weiter fleissig bleiben." so Chris Borgsdorf, für den die beiden Keeper seines Teams im Übrigen die Matchwinner der Partie waren. Auf der anderen Seite kassierte Acosta die dritte Niederlage in Folge und rutschte nach dem Sieg vom SV Lengede auf Platz zwölf ab. Nun folgt das Derby gegen die Freien Turner aus Braunschweig.