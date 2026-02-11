Spiel gedreht: Testspielsieg von Wormatia Worms in Biebrich Wormser Oberligist dreht einen 0:2-Rückstand beim FV Biebrich +++ Ein Neuzugang feiert sein Debüt und der „erste Anzug“ passt wesentlich besser +++ Was bei dem Spiel sonst noch auffiel von Stefan Mannshausen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Zwei Tore in Biebrich: Wormatias Offensivspieler Marc Nauth (Nummer 9), der in dieser Szene von Nico Jäger umarmt wird, setzte sich in Biebrich doppelt in Szene. Rechts im Bild: Nicolas Obas. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Biebrich. Beim Siegtreffer überrumpelte Wormatia-Spielmacher Mert Özkaya den Biebricher Schlussmann Mika Neumann kurzerhand. Als dieser bei einer Freistoßsituation noch seine Mauer stellte, lupfte Özkaya den freigegebenen Ball über die Spieler des FV Biebrich hinweg ins Tor und markierte damit den Endstand beim 3:2 (1:2)-Sieg des Oberligisten VfR Wormatia Worms im Testspiel beim hessischen Verbandsligisten.

Erster Wormatia-Sieg im fünften Vorbereitungsspiel Es war ein offener Schlagabtausch, den sich die beiden Mannschaften im Biebricher Nieselregen lieferten. Zunächst mit leichten Vorteilen für den Gastgeber, der nach einem Tumult nach einem Eckball durch Niko Puchalla in Führung ging (12.), der diese mit einem Kopfballtreffer, als die Wormaten „vergaßen" ihn am zweiten Pfosten zu verteidigen, noch ausbaute (27.). In Durchgang eins wurden die Wormser lediglich dann gefährlich, wenn die individuelle Klasse einzelner Spieler aufblitzte. Einmal in Person von Marc Nauth, der den Anschlusstreffer noch vor dem Seitenwechsel erzielte (30.) und auch nach der Pause, dieses Mal nach einem Wormser Eckball, nachlegte (67.).

Was beim ersten VfR-Sieg im fünften Vorbereitungsspiel auffiel Neuzugang Kerem Kabadayi: In seinem ersten Spiel im VfR-Dress zeigte der Neu-Innenverteidiger das, was Wormatia-Trainer Anouar Ddaou sich von ihm erhofft: Zweikampfstärke, Körperlichkeit und ein robustes Kopfballspiel. Wenig überraschend funktionierten das Zusammenspiel und die Absprachen mit seinen Kollegen aber noch nicht reibungslos, das Aufbauspiel wirkte hektisch und beim Verteidigen von Standardsituationen missfiel VfR-Co-Trainer Stefano Maier mehrfach die Passivität und fehlende Präsenz von Kabadayi und Co. „Nicht nur rumstehen”, rief Maier den Spielern auf dem Platz zu und nannte neben Kabadayi auch dessen Nebenmann Jabez Makanda explizit. Nach 45 Minuten ging es für den 19-Jährigen unter die Dusche – die zweite Hälfte verfolgte er vom Spielfeldrand. Der erste Anzug sitzt wesentlich besser: Mit den Einwechslungen der Leistungsträger Laurenz Graf, Tom Fladung, Leo Klein und Nico Jäger, der jüngst seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert hatte, nach dem Seitenwechsel, entwickelte sich ein anderes Spiel. Die Wormatia war nun die klar bessere Mannschaft und drehte das Spiel verdientermaßen. Die Abläufe im Anlaufen passten besser. Das Pressing und das hohe Verteidigen der letzten Reihe sorgten für mehrere vielversprechende Ballgewinne im vorderen Spieldritte. Nico Jäger agierte auffällig und entwickelte auf dem rechten Flügel viel Zug zum Tor. Laurenz Graf zeigte Präsenz und Leaderqualitäten in der Zentrale, Leo Klein (trotz monatelanger Zwangspause) eine gute Zweikampfquote inklusive dynamischer Vorstöße. Tom Fladung gelang es, mehr Struktur und Ordnung in den Spielaufbau des VfR-Spiels zu bringen. Das hatten zuvor weder Kaan Özkaya und Vasileios Siontis sowie Nicolas Obas, der Mitte der ersten Hälfte mit Siontis die Positionen tauschte, geschafft.