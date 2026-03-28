Spiel gedreht! LSK gewinnt Sechs-Punkte-Spiel gegen Verden

Der Regen half sicherlich nicht dabei, dass das Publikum einen fußballerischen Leckerbissen geboten bekam. Stattdessen lieferten sich die beiden Duellanten einen umkämpften Schlagabtausch, bei dem Torchancen zunächst Mangelware blieben. Nach dem Seitenwechsel wurde zunächst der LSK zwingender, ehe Verden nach einem ruhenden Ball zuschlug. Torhüter Arne Exner parierte zwar noch einen Freistoß von FCV-Kapitän Jonas Austermann, doch Maximilian Jäger staubte aufmerksam zur Gäste-Führung ab (60.)

Die Lüneburger fanden aber die schnelle Antwort durch den Mann der vergangenen Wochen: Tjark Dörr schloss ein Solo eiskalt ab und brachte seine Farben zurück ins Spiel (71.). In der Folge bekamen die Salzstädter leichtes Oberwasser und setzten den späten Lucky-Punch. Dörr krönte seinen Auftritt und bediente Wilson Pinto Coelho, der den Lüneburgern drei Big Points bescherte (87.).

Dieses Mal hielt die Mannschaft von Trainer Tarek Gibbah auch der Schlussoffensive des Gegners stand. Zuletzt waren die Lüneburger gegen den TuS Bersenbrück ähnlich spät in Front gegangen, hatten aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen müssen. Der LSK verschafft sich gegenüber den Reiterstädtern, die noch einen Platz über der Abstiegszone damit ein beachtliches Polster von acht Zählern.