Spiel gedreht: Lenglern schlägt Sparta, SCW feiert Kantersieg

SCW Göttingen erzielte acht Treffer gegen Rotenberg, Sparta Göttingen unterlag knapp SG Lenglern, und Denkershausen-Lagershausen rettete ein spätes Unentschieden in Osterode. SC Hainberg demonstrierte seine Dominanz mit einem klaren 5:0 gegen Niedernjesa, während Nörten-Hardenberg in Göttingen 05 II einen souveränen 3:0-Auswärtssieg einfuhr.

Gestern, 10:45 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
0
3
Abpfiff

(9.) 1. SC Göttingen 05 II – (8.) SSV Nörten-Hardenberg 0:3

Nörten-Hardenberg brachte die Gastgeber früh in Bedrängnis und ging in der 39. Minute durch Nils Hillemann in Führung. Johannes Wehr erhöhte nach der Pause auf 2:0 und machte in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer alles klar. Nörten-Hardenberg sichert sich damit einen souveränen Sieg im Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
8
1
Abpfiff

(3.) SCW Göttingen – (10.) SV Rotenberg 8:1

SCW Göttingen setzte von Beginn an auf Offensive und führte zur Pause bereits 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Peters, Claassen und König das Ergebnis in die Höhe, Ingmar Peters traf dabei ganze fünfmal. Rotenberg konnte nur kurzzeitig durch Timon Lutz verkürzen. SCW Göttingen festigt mit 32 Punkten Rang drei, Rotenberg bleibt bei 17 Zählern.

Gestern, 14:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
2
3
Abpfiff

(4.) Sparta Göttingen – (7.) SG Lenglern 2:3

Sparta startete stark und ging durch Grzegorz Podolczak in Führung, doch Lenglern glich durch Jannik Psotta aus. Dzofani Ramadani brachte Sparta erneut in Front, doch Tim Armbrecht stellte den Gleichstand wieder her. Malvin Hiller erzielte in der 76. Minute den Siegtreffer für Lenglern. Mit diesem Erfolg verbessert Lenglern seine Position in der oberen Tabellenhälfte, Sparta bleibt bei 27 Punkten.

Gestern, 15:30 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
5
0
Abpfiff

(2.) SC Hainberg – (13.) SG Niedernjesa v.1925 5:0

Hainberg dominierte das Spiel von der ersten Minute an. Tore von Paramarajah, Lukas und Tjivera sorgten früh für klare Verhältnisse, Gundlach und Mc Galty erhöhten in der Schlussphase auf 5:0. Mit diesem deutlichen Sieg unterstreicht Hainberg seine Ambitionen als Tabellenzweiter. Niedernjesa bleibt mit 13 Punkten am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
1
1
Abpfiff

(16.) VfR Dostluk Osterode – (6.) SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen 1:1

Mehmet Özer brachte Osterode in der 67. Minute in Führung, doch Marcel Husemann glich für Denkershausen-Lagershausen nur fünf Minuten später aus. Beide Teams hatten weitere Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. Denkershausen-Lagershausen steht bei 25 Punkten, Osterode bei 3 Punkten.