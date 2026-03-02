Spiel gedreht: Lenglern schlägt Sparta, SCW feiert Kantersieg

– Foto: Sascha Drenth

SCW Göttingen erzielte acht Treffer gegen Rotenberg, Sparta Göttingen unterlag knapp SG Lenglern, und Denkershausen-Lagershausen rettete ein spätes Unentschieden in Osterode. SC Hainberg demonstrierte seine Dominanz mit einem klaren 5:0 gegen Niedernjesa, während Nörten-Hardenberg in Göttingen 05 II einen souveränen 3:0-Auswärtssieg einfuhr.

Nörten-Hardenberg brachte die Gastgeber früh in Bedrängnis und ging in der 39. Minute durch Nils Hillemann in Führung. Johannes Wehr erhöhte nach der Pause auf 2:0 und machte in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer alles klar. Nörten-Hardenberg sichert sich damit einen souveränen Sieg im Mittelfeld.

(3.) SCW Göttingen – (10.) SV Rotenberg 8:1 SCW Göttingen setzte von Beginn an auf Offensive und führte zur Pause bereits 2:0. Nach dem Seitenwechsel schraubten Peters, Claassen und König das Ergebnis in die Höhe, Ingmar Peters traf dabei ganze fünfmal. Rotenberg konnte nur kurzzeitig durch Timon Lutz verkürzen. SCW Göttingen festigt mit 32 Punkten Rang drei, Rotenberg bleibt bei 17 Zählern.

(4.) Sparta Göttingen – (7.) SG Lenglern 2:3 Sparta startete stark und ging durch Grzegorz Podolczak in Führung, doch Lenglern glich durch Jannik Psotta aus. Dzofani Ramadani brachte Sparta erneut in Front, doch Tim Armbrecht stellte den Gleichstand wieder her. Malvin Hiller erzielte in der 76. Minute den Siegtreffer für Lenglern. Mit diesem Erfolg verbessert Lenglern seine Position in der oberen Tabellenhälfte, Sparta bleibt bei 27 Punkten.

(2.) SC Hainberg – (13.) SG Niedernjesa v.1925 5:0 Hainberg dominierte das Spiel von der ersten Minute an. Tore von Paramarajah, Lukas und Tjivera sorgten früh für klare Verhältnisse, Gundlach und Mc Galty erhöhten in der Schlussphase auf 5:0. Mit diesem deutlichen Sieg unterstreicht Hainberg seine Ambitionen als Tabellenzweiter. Niedernjesa bleibt mit 13 Punkten am Tabellenende.