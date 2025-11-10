Spiel gedreht: FCC mit Auswärtssieg

Das 90. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine brauchte wenig Anlaufzeit und begann recht munter. Ein langer Ball von FCC-Schlussmann Marius Liesegang schickte Alexander Prokopenko aussichtsreich auf die Reise, der den Ball aber knapp nicht erreichte (3.). Doch auch der BFC setzte früh Akzente. Nach dem ersten Eckball der Hohenschönhausener rettete Maxim Hessel bei einem Kopfball von Tobias Gunte. Und auch die darauffolgende Ecke brachte Gefahr für das Jenaer Tor (6.). Es dauerte bis zur 15. Spielminute, bis der FCC nach einer eher verunglückten Flanke von Timon Burmeister, die BFC-Keeper Ortegel zum Eingreifen zwang, zu zwei Eckbällen kam. Doch daraus entsponn sich nach einem Ballverlust von Alexander Prokopenko eine Umschaltsituation für den BFC. Doch der Abschluss von Reincke war sichere Beute von Marius Leisegang (16.). Es war ein ausgeglichenes, temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die nächste Möglichkeit hatte nach 20 Minuten Moritz Fritz für den FCC auf dem Fuß, als er nach Vorarbeit von Kevin Lankford aus dem Rückraum zum Abschluss kam. Doch sein strammer Flachschuss aus etwa 20 Metern Torentfernung strich denkbar knapp am Tor vorbei. Der FCC bekam die Partie mehr und mehr in den Griff, was aber am Tempo eines weiterhin abwechslungsreichen Spiels nichts änderte. Allerdings - trotz optischer Überlegenheit des FCC - wurden die Chancen rarer. In der 37. Minute wurde Jena aber wieder brandgefährlich! Timon Burmeister bediente Kevin Lankford, der am ersten Pfosten aus bester Distanz abschloss, jedoch knapp am Kasten vorbei - die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels. Jena war die bessere Mannschaft - aber der BFC machte das Tor. Im Spielaufbau verlor Alexander Prokopenko im Zentrum den Ball, was der BFC eiskalt ausnutzte. Joey Breitfeld marschierte zentral Richtung Tor und zog von der Strafraumkante ab - 1:0 für den BFC. Doch der FCC schlug noch vor der Pause zurück. Einen Freistoß von der rechten Strafraumgrenze vollendete Maxim Hessel sehenswert über die Mauer ins rechte Eck zum mehr als verdienten Ausgleich. Damit ging es nach 45 sehr sehenswerten, intensiven und weitgehend ausgeglichenen Minuten mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Beide Teams kamen personell unverändert aus den Kabinen. Unterstützt von gut 400 mitgereisten FCC-Fans versuchte die Zeiss-Elf auch im zweiten Durchgang, früh zu stören und mit hohen Ballgewinnen schnell in Abschlusssituationen zu kommen. Jena war druckvoll, während der BFC nun eher auf die Umschaltmomente lauerte. Nach 55 Minuten tankte sich Nils Butzen bis zur Grundlinie durch und wollte ins Zentrum flanken. Doch die Hereingabe unterband Dynamos Moritz Polte unglücklich mit der Hand - Elfmeter! Sören Reddemann lief an, doch Oertegel parierte. Den Abpraller versenkte Kevin Lankford, der am schnellsten schaltete, per Kopf und mit Hilfe des rechten Innenpfostens zum 2:1 für den FCC (56.). Jena war on fire! In der 63. Spielminute legte Nils Butzen sehenswert auf den gestarteten Timon Burmeister, der von der rechten Seite querlegte, wo der kurz zuvor für Prokopenko ins Spiel gekommene Kay Seidemann einlief und zum 3:1 einschob. Ein Klasse Tor! Doch der BFC meldete sich zurück. In der 74. Minute - der FCC bekam den Ball nicht konsequent geklärt - kam Shcherbakovski im Jenaer Strafraum verdeckt zum Abschluss und schlenzte den Ball ins lange Eck zum Anschlusstreffer der Ost-Berliner, was eine heiße Schlussviertelstunde einläutete. Der BFC drängte auf den Ausgleich, während sich dem FCC Räume öffneten, um die Entscheidung herbeizuführen. Es war ein Spiel auf des Messers Schneide, das der FCC aber mit Geschick und Einsatzbereitschaft dieses Mal siegreich über die Ziellinie brachte.