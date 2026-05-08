Spiel gedreht, Derby gewonnen: Saartaler sind weiter gut drauf

Für mächtig Stimmung sorgt bei den Saartal-Heimspielen der jugendliche Fanclub. – Foto: Maximilian Wirkus

Seit zwölf Spielen ist die Mosella ungeschlagen und hat nach fünf Siegen in Folge den Relegationsplatz sicher. Die restliche Saison austrudeln zu lassen, kommt für Trainer Thomas Schleimer aber nicht infrage: „Wir werden auf keinen Fall irgendwas abschenken und wollen die Spannung hochhalten. Vor einer guten Kulisse möchten wir nun das Derby gegen Mehring gewinnen.“ Joshua Rodrigues fehlt verletzungsbedingt.

„Auch wenn in Schweich im Normalfall nichts zu holen ist, wollen wir dort dagegenhalten und möglichst punkten. Ziel ist und bleibt es, den Klassenverbleib zu schaffen“, will Mehrings Spielertrainer Simon Monzel nichts unversucht lassen, im Mittelmoselklassiker zu bestehen.

SG Franzenheim – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 18.15 Uhr, Rasen Schöndorf)

Vor einer fast unlösbaren Aufgabe steht die SG im Heimspiel gegen den neuen Meister. „Die Chancen, drin zu bleiben, sind gering. Wir versuchen, uns würdig zu präsentieren und uns mit Einsatz und Kampf zu wehren. Bei einer Niederlage wäre der Abstieg besiegelt“, weiß Pellingens Vorsitzender Dominik Annen um die Schwere der Aufgabe. Paul Bladt (Leiste) und Mike Mokelke (Adduktoren) müssen wohl passen. Für den frisch gebackenen Meister aus Tarforst geht es darum, die Konzentration hochzuhalten. „Wir wollen auch in den drei letzten Bezirksligaspielen unsere Leistung bringen, bis zum Ende ungeschlagen bleiben und keine Wettbewerbsverzerrung zulassen“, fordert Tarforsts Meistercoach Patrick Zöllner einen seriösen Auftritt. Luis Böhme weilt im Urlaub, doch Luca Heintel, Benedikt Resch (beide aus dem Urlaub), Benedikt Decker (war angeschlagen) und Lewin Raithel (erkrankt) sind wieder an Bord.

SV Lüxem – SV Schleid (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

Der Ligaverbleib ist sicher, der SV Lüxem peilt aber noch weitere Punkte an. Doch Trainer Nico Hubo warnt: „Mit Schleid erwarten wir eine Mannschaft, die bei uns gewinnen muss. Sie werden alles in die Waagschale werfen. Der Druck liegt klar beim Gegner.“ Max Mertes und Nils Schermann kommen aus Verletzungen zurück, auch Lukas Follmann wird zurückerwartet (fehlte arbeitsbedingt). „Wir haben drei Endspiele vor der Brust, uns helfen jetzt nur noch Siege. In Lüxem wollen wir damit anfangen, doch es wird brutal schwer“, sieht Schleids Trainer Taner Weins das Gastspiel im Wittlicher Stadtteil als Alles-oder-Nichts-Spiel. Fynn Raskob, Marius Hugo (beide gesperrt), Arthur Hartwick (Urlaub) und Jannick Kawik (beruflich gebunden) müssen passen. Fraglich sind zudem Enrico Schwall, Jannik Grün und Boris Niesen (Blessuren am Oberschenkel).

SV Niederemmel – FSV Salmrohr (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Piesport)

Auf einem guten Weg, aber noch nicht final gerettet ist der SV Niederemmel. „Wir wissen, dass es gegen Salmrohr eine Riesenhausnummer wird. Gehen wir das Spiel voller Hingabe und Konzentration an, ist der Klassenerhalt bei einem Sieg wohl zu 90 Prozent gesichert“, erwartet Niederemmels Coach Sascha Kohr Leidenschaft und defensive Stabilität. Mario Görgen kommt nach einer Sperre zurück. „Gegen Mannschaften zu spielen, die noch im Abstiegskampf stecken, ist es immer unangenehm. Da Sirzenich nicht locker lässt, möchten wir mit der vollen Konzentration unseren Offensivfußball durchbringen und mit einem Sieg den dritten Platz behaupten“, möchte Salmrohrs Coach Rudi Thömmes keine Geschenke verteilen. Oliver Mennicke (muskuläre Probleme im Oberschenkel) ist wieder ein Startelfkandidat.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Saartal Irsch (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasen Gutweiler)

„Bei uns hat man zuletzt gemerkt, dass die Luft ein bisschen raus ist. Dennoch möchten wir ein ordentliches Spiel machen und es auch gewinnen. Dafür brauchen wir mehr Intensität und Schärfe in den Zweikämpfen“, möchte Ruwertals Trainer Bastian Jung die Zügel noch einmal straffen. Andreas Steffen, Marc Picko, Niklas Kirsten, Mathias Biwer, Lukas Hofmann (alle verletzt) und Mathis Homburg (Urlaub) sind außen vor.

Gegen Saisonende kommt die Saartal-SG noch einmal mächtig in Fahrt: Das 3:2 am Mittwoch im Derby gegen den SV Tawern war bereits das sechste Spiel ohne Niederlage in Folge. Dabei machten die Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen und Trassem aus einem 0:2 noch ein 3:2. Kurz vor Schluss krönte Dominik Lorth die Aufholjagd mit einer raffiniert nach innen getretenen Ecke, die Tristan Reger unglücklich abfälschte. Ob verdient oder glücklich, spielte für Kapitän Fabian Müller anschließend keine große Rolle: „Wenn du nach einem 0:2-Rückstand so zurückkommst, ist das auch irgendwo verdient.“

Linus Biringer fehlt den Saartalern am Sonntag berufsbedingt. Tobias Baier, der am Mittwoch privat verhindert war, sowie der zuletzt erkrankte Nicolas Jakob kehren dagegen in den Kader zurück.

SV Tawern – SV Sirzenich (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Tief enttäuscht zeigte sich Tawerns Coach Benny Leis, dessen Mannschaft in Irsch einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben hatte: „Die Jungs machen sich Vorwürfe genug. Wir müssen schon zur Pause klarer führen, scheitern aber an unserer Nachlässigkeit und auch an einem guten Torwart.“ Der Schlachtplan habe gestimmt, Chancen seien ausreichend vorhanden gewesen. Gerade deshalb – und wegen der umstrittenen Elfmeterentscheidung, die zum 2:2 führte – ordnete Leis die 2:3-Derby-Niederlage als „besonders bitter“ ein. Dennis Weber fehlt gegen Sirzenich rotgesperrt. Fraglich bleibt die Einsatzfähigkeit von Idris Lataev, der in Irsch wegen Oberschenkelproblemen vorzeitig ausgewechselt werden musste.

„Tawern ist eine robuste und spielstarke Mannschaft und mit guten Einzelspielern gespickt. In einem kleinen Endspiel um Platz vier möchten wir kompakt verteidigen, unsere Offensivqualitäten umsetzen und bis zum Schluss diszipliniert und konzentriert sein“, erwartet Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer eine spannende Auseinandersetzung. Simon Klodt ist wieder eine Option für die Startelf. Ob Tom Schüßler (Oberschenkel) rechtzeitig fit ist, war bei Redaktionsschluss noch offen.

SG Ellscheid – SG Zewen (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Udler)

„Der gesicherte Klassenerhalt bedeutet vor allem Planungssicherheit. Ziel ist, in den abschließenden drei Spielen noch ein paar Plätze zu klettern“, hofft Ellscheids Spielertrainer Markus Boos noch auf einen einstelligen Tabellenplatz. Nach Abwesenheiten stehen Jannick Land, Matteo Jaax, Matthias Alt, Philipp Limbach und Boos selbst wieder zur Verfügung. Die letzte Chance, die Nichtabstiegsplätze anzugreifen, möchte die SG Zewen wahrnehmen. „Wir müssen alles investieren, um das Spiel zu gewinnen und dürfen uns keine Aussetzer leisten“, unterstreicht Zewens Co-Trainer Daniel Maes. Joel Schneemilch (war erkrankt), Marvin Kugel (nach Fußblessur) und Simon Blasius (nach Verletzung zuletzt mit Kurzeinsatz) stehen wieder bereit.

SG Geisfeld – SG Wiesbaum (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Reinsfeld)

Gegen die gesicherten Vulkaneifeler möchte die SG Geisfeld endlich den ersten Saisonsieg landen. „Wiesbaum ist ein guter Aufsteiger mit schnellen Umschaltspielern. Wir wollen ein weiteres Mal alles versuchen, um zu gewinnen“, geht Geisfelds Coach Björn Probst die Partie voller Zuversicht an. Nach beruflichen Verpflichtungen kehren Sven Eckes, Max Cronauer, Jonas Mart und Justin Derigs in den Kader zurück. Pascal Eli und Luca Thömmes fehlen berufsbedingt. „Wir möchten nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Geisfeld verliert. Die 40-Punkte-Marke zu erreichen, ist jetzt das Ziel“, fordert Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels taktische Disziplin.

Bezirksliga Mitte:

SV Oberzissen – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Oberzissen)

Beim Tabellenzwölften aus dem Brohltal geht es für den auf Rang acht notierten TuS Ahbach darum, den Lauf fortzusetzen. „Wir haben die Ambition, alles reinzuknallen, um eventuell noch Fünfter zu werden. Die 50-Punkte-Marke ist nach wie vor realisierbar“, so TuS-Trainer Roger Stoffels. Fraglich sind Felix Ewertz (Hüftprellung), Luka Cläsgens (Beschwerden unter der Fußsohle) und Jan Müller (Adduktoren).