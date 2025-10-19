Maximilian Waack (blau) und der FCA Walldorf kamen in Alzenau erst nach der Pause auf Touren.

Spiel gedreht Regionalliga Südwest +++ Walldorf gewinnt nach 0:2-Pausenrückstand mit 4:2 in Alzenau Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FCA Walldorf Bayern Alzenau

Der FC-Astoria Walldorf hat am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest mit 4:2 beim FC Bayern Alzenau gewonnen. Mit drei Punkten im Gepäck reiste der Walldorfer Tross zurück um den Sieg auf der Walldorfer Kerwe zu feiern. Es ist der vierte Sieg in Folge, beim Aufsteiger von der hessisch-bayrischen Grenze konnte man einen 0:2-Pausenrückstand mithilfe einer starken Leistung im zweiten Abschnitt noch umbiegen.

Für Tim Fahrenholz kam die Partie nach überstandenen Bauchmuskelbeschwerden noch zu früh, außerdem fiel Lennart Grimmer verletzt aus. Für Grimmer feierte Ken Hauser auf der linken Außenbahn seine Startelfpremiere in dieser Saison. In die defensive Dreierkette kehrte Emilian Lässig nach abgesessener Gelbsperre zurück, für ihn musste Marvin Mutz zunächst weichen. Gut 500 Zuschauer sahen vom Anpfiff weg dominante Walldorfer, Marcel Carl hatte in der 7. Minute eine erste Doppelchance. Auf der anderen Seite setzte Alzenaus Kapitän Wilke einen Kopfball knapp drüber (19.). In der 28. Minute wurde dem FCA nach einem Foulspiel an Maximilian Waack ein Elfmeter zugesprochen, Carl nahm sich der Sache an, scheiterte aber mit seinem Versuch aus elf Metern an FCB-Keeper Samarelli. Kurz darauf war Samarelli bei einer Direktabnahme von Waack mit einem starken Reflex zur Stelle (32.). In der 35. Minute ging Alzenau aus dem Nichts in Führung, ein langer Ball erreichte Ferukoski, der mit einem wuchtigen Schuss in den rechten Knick seine Farben in Front schoss. Im direkten Gegenzug hatte Jacob Collmann die vermeintlich schnelle Antwort auf dem Fuß, sein Versuch zischte jedoch über den Querbalken (36.). Kurz vor der Pause wurde die Aufgabe für die Walldorfer noch schwieriger, Garic verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0-Halbzeitstand für die Hausherren (41.).

Zur Pause brachte Cheftrainer Andreas Schön im zentralen Mittelfeld Arion Erbe für den gelbverwarnten Theo Politakis. Im zweiten Durchgang entwickelte der FCA einen wahren Sturmlauf, nach einer Stunde Spielzeit verkürzte Lässig aus dem Getümmel heraus auf 1:2 (60.). Der Walldorfer Druck nahm zu, folgerichtig gelang Erbe auf Zuspiel vom ebenfalls eingewechselten Konrad Riehle der verdiente 2:2-Ausgleich (72.). Damit aber nicht genug, nach einer Ecke von Yasin Zor köpfte Dennis Egel die Walldorfer 3:2-Führung – die Partie war komplett gedreht (81.). In den Schlussminuten verstand es Walldorf sehr gut den Ball fern vom eigenen Tor zu halten, von den Gastgebern kam nicht mehr viel, Joker Felix Kendel war es in der Nachspielzeit vorbehalten für den 4:2-Endstand zu sorgen (90.+1). Stimmen zum Spiel: