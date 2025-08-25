Spiel gedreht

Die U19 des VfL Wolfsburg hat ihren perfekten Saisonstart bestätigt und auch das vierte Pflichtspiel der neuen Spielzeit gewonnen. Gegen den FC Carl Zeiss Jena siegten die Jungwölfe im heimischen AOK Stadion mit 3:1 (1:1) und bleiben damit ohne Punktverlust. Zwar geriet die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Bauer früh in Rückstand, doch noch vor der Pause gelang der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgten zwei schnelle Treffer für die Entscheidung.

Die Partie begann aus Sicht der Wolfsburger denkbar ungünstig. Bereits nach neun Minuten brachte Pit Kirchhoff die Gäste in Führung, als er eine abgefälschte Flanke per Kopf verwertete. Doch der VfL fand schnell eine Antwort: Nach einem starken Sololauf von Trevor Benedict, der gleich mehrere Gegenspieler umkurvte und überlegt in den Rückraum ablegte, vollendete Karlo Simic per Direktabnahme zum Ausgleich (25.).

Nach Wiederanpfiff übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Zunächst traf Till Neininger per wuchtigem Kopfball nach einer Ecke von Pharell Hensel (48.), nur drei Minuten später verwandelte Benedict einen Foulelfmeter sicher zum 3:1 (51.). In der Folge verwalteten die Jungwölfe das Ergebnis souverän und ließen keine weiteren Chancen der Gäste mehr zu.

Cheftrainer Daniel Bauer zeigte sich trotz des Erfolges kritisch: „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der zweiten Halbzeit phasenweise zufrieden, aber insgesamt haben wir heute nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Positiv war, dass wir bis auf das Gegentor und eine Chance gar nichts zugelassen und sehr diszipliniert verteidigt haben. Allerdings ist es unser Anspruch, dass wir auch gegen einen guten Gegner mehr Spielkontrolle haben, das haben wir phasenweise im Ballbesitz nicht gut genug gemacht.“

Ausblick auf das Topspiel

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel reist der VfL nun selbstbewusst zum nächsten Auftritt. Am kommenden Samstag, 30. August, treten die Grün-Weißen im Topspiel bei RB Leipzig an. Dort soll die weiße Weste gewahrt werden.

Tore: 0:1 Kirchhoff (9.), 1:1 Simic (25.), 2:1 Neininger (48.), 3:1 Benedict (51., Foulelfmeter)

VfL Wolfsburg U19: Zielinski – Bürger, Boog, Neininger (67. Greger), Chebil – Hensel, Dittrich (84. Licht), Hint (54. Brito), Benedict (84. Balde), Katz (53. Seretis) – Simic (67. Sticherling)