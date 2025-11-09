Spiel gedreht: 2:1-Heimsieg gegen Walldorf

Die Stuttgarter Kickers gewannen am 16. Spieltag der Regionalliga Südwest mit 2:1 (0:1) gegen den FC-Astoria Walldorf. Die Blauen zeigten einen schwachen Auftritt im ersten Spielabschnitt. Anders die Kurpfälzer, die sich für ihren ballsicheren und strukturierten Auftritt mit dem Führungstreffer durch Mohammed Zor belohnten (37.). Mit drei frischen Kräften kehrten die Blauen nach dem Pausentee mit viel Energie auf den Rasen zurück. Der eingewechselte David Udogu erzielte nach Vorlage von Marlon Faß wuchtig den frühen 1:1-Ausgleichstreffer (47.) - das erste Pflichtspieltor des Sommerneuzugangs für seine Farben.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Wir haben gezeigt, dass wir schon eine gewisse Widerstandskraft mittlerweile haben. Es war schon in Homburg ok wie wir da gefightet und uns ins Spiel zurückgebracht haben. Heute haben wir es geschafft den entscheidenden Treffer zu machen. Für uns heute ein wichtiger Sieg, eine tolle Reaktion gegen einen richtig guten Gegner.“

Bei herbstlichen Bedingungen vor 3.430 Zuschauern auf der Waldau zündete nun das Kickers-Spiel. Die Blauen waren nun aggressiv, entwickelten Dynamik im Ballbesitz und bekamen in der Folge immer wieder Möglichkeiten zur Führung. Mit einem feinen Pass von der Mittellinie setzte David Tomić auf der linken Außenbahn Flamur Berisha in Szene. Der eingewechselte Offensivspieler blieb Sieger im 1:1-Duell an der Strafraumlinie und erzielte sehenswert flach in die lange Ecke den verdienten 2:1-Siegtreffer (83.). Das zweite Jokertor der Blauen unter dem Fernsehturm ließ die blaue Fangemeinde über den dritten Heimsieg in Folge jubeln.

– Foto: Stuttgarter Kickers

Kurpfälzer starten strukturiert und ballsicher

Die Kickers starteten mit drei Änderungen in der Startelf: Nico Blank, Oskar Henke und Christian Mauersberger begannen für Lukas Kiefer, David Udogu und Flamur Berisha. Doch die Blauen fanden zunächst nur schwer ins Spiel.

Anders das Team aus baden. Sie ließen im ersten Spielabschnitt kaum etwas zu und hatten durch Iosif Maroudis die große Möglichkeit zur Führung, freistehend schoss er über die Querlatte (23.). Im Anschluss an einen Eckball belohnten sich die Astorstädter dann mit der Führung. Maximilian Waack legte das Leder Ball halblinks im Strafraum zurück auf Zor, sein Schuss landete vom linken Innenpfosten zur 1:0-Führung hinter der Linie (37.). FC-Trainer Andreas Schön über die ersten 45 Minuten seiner Mannschaft: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben kaum etwas zugelassen und gingen verdient in Führung.“

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn konnte mit dem Auftritt seines Teams nicht zufrieden sein: „Wir wollten aggressiv sein und viel Mann gegen Mann verteidigen, um dann Bälle zu gewinnen. Um dann im eigenen Ballbesitz Dynamik nach vorne aufzunehmen, die Tiefe zu bespielen. Das alles ist uns nicht gelungen in der ersten Hälfte. Wir waren oft einen Schritt zu spät. Und haben es auch nicht geschafft, Bälle, die wir gewonnen haben, zu behaupten. Ich glaube, eine Chance hatten wir. Das ist aber natürlich deutlich zu wenig.“

Frische Kräfte und dynamische Offensive

Mit drei frischen Kräften kamen die Degerlocher entschlossen aus der Kabine. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Udogu aus voller Fahrt der 1:1-Ausgleich.

Marco Wildersinn: „Es war wichtig, über Aggressivität zurück ins Spiel zu kommen. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand gezeigt, dass sie kämpferisch reagiert und Dynamik in die Offensive gebracht hat. Und damit haben wir das Stadion zurückgeholt.“ Und FC-Cheftrainer Schön kommentierte die Wendung aus Sicht von Walldorf: „Kaum raus aus der Kabine, haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht, den Ausgleich zu erzielen.“

Die Kickers blieben nun am Drücker und erspielten sich weitere Chancen: In der 58. Minute marschierte Per Lockl Richtung Tor, sein Schuss aus spitzem Winkel landete jedoch am Außennetz. In der Folge verfehlte Borac aus dem Rückraum nur knapp und setzte das Spielgerät neben den rechten Pfosten (71.). „Und dann war es ein wildes Spiel, weil es viel um zweite Bälle ging, weil es viel um Zweikämpfe ging." äußerte sich der Kickers-Cheftrainer.

– Foto: Stuttgarter Kickers

Siegtreffer durch Flamur Berisha

In der 83. Minute sorgte der eingewechselte Berisha für die Entscheidung und traf zum 2:1. Wildersinn lobte die Jokertreffer: „Aus einer Standardsituation und einem Ballgewinn heraus haben wir das 2:1 gemacht. Berisha geht mit Tempo rein und vollendet – das zeigt die Widerstandskraft unserer Mannschaft.“

Und auch Schön musste anerkennen: „Ein einfacher Fehler von uns wurde sofort bestraft. Wir haben wenig zugelassen, aber die wenigen Chancen hat der Gegner genutzt.“ In der Nachspielzeit verhinderte Léon Neaimé mit einer starken Parade gegen Zor noch den möglichen Ausgleich.

Stimmen zum Spiel:

Nach einem schwierigen Start freute sich Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn über den Heimsieg nach einer überzeugenden zweiten Hälfte: „Es war nicht der Fußball über 90 Minuten, den wir sehen wollen, den wir uns vorgenommen haben. Aber wir hatten schon viele Partien, wo wir sehr, sehr gut in die Spiele reinstarten, dann irgendwann Rückstand geraten und die Spiele deutlich verlieren.

Heute waren wir zu Beginn nicht gut im Spiel, gehen in Rückstand, aber drehen es noch. Das ist ein bisschen sinnbildlich, vielleicht auch für den Abnutzungskampf, den es dieses Jahr in der Regionalliga gibt.“