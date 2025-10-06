Spiel gedreht, 1. Saisonsieg perfekt

Trotz nicht optimaler Voraussetzungen gelang der TSV-Elf im Heimspiel gegen Malsch nach der bitteren Pleite in Ettlingen der langersehnte erste "Dreier" der Saison, mit dem sie sich zumindest wieder auf Rang 13 vorarbeitete. Die Partie begann jedoch unglücklich, denn bereits nach 17 Minuten stellte Dragojevic per Kopf nach einem Freistoß von links die Gästeführung her. Malsch hatte das Heft des Handelns im ersten Durchgang in der Hand und der TSV konnte eigentlich nur kämpferisch dagegenhalten. Kurz nach der FV-Führung bewahrte Marvin Baier seine Farben mit einer prächtigen Reaktion vor dem schnellen Doppelschlag (21.). Für den TSV scheiterte Pitz nach einem indirekten Balzer-Freistoß im Abschluss (27.) und einen weitere aussichtsreiche Möglichkeit verpuffte in letzter Konseqzenz (31.). So ging es mit der knappen Gästeführung in die Halbzeit.

Die Kabinenansprache von Coach Bernecker zeigte die erhoffte Wirkung: Der TSV kam besser aus der Pause und erspielte sich zunehmend Feldvorteile. Zunächst musste Offterdinger nach einem Malscher Konter aber noch kurz vor der Linie retten (55.). Zehn Minuten später wurden die Auerbacher Bemühungen dann endlich belohnt und David Guthmann nutzte eine Freistoß-Vorlage seines Kapitäns Manu Balzer zum 1:1. Nun war der TSV am Drücker und wollte sichtlich mehr. Nach einem schönen Spielzug brachte Offterdinger die Kugel in den Fünfmeterraum, wo Felix Rapp sehenswert per Hacke die vielumjubelte Führung besorgte (72.). Offterdinger selbst stand bei einem 20-Meter-Kracher kurz darauf die Unterkante der Latte im Weg (75.), doch das beruhigende 3:1 ließ nicht mehr lange auf sich warten. Kapitän Balzer jagte den Ball aus 18 Metern ins rechte Eck (79.). Die Schlussphase überstand die TSV-Elf unbeschadet und bejubelte so am 8. Spieltag dank einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei endlich den ersten dreifachen Punktgewinn der Saison. Weiter so!