Spiel für die Geschichtsbücher: Raspo freut sich auf Fortuna Köln

Im Achtelfinale des FVM-Pokals empfängt der Landesligist aus Brand am Dienstagabend den Tabellenführer der Regionalliga West. Die Atmosphäre unter Flutlicht mit rund 1000 Zuschauern wird ziemlich speziell sein – auch für die Profis der Fortuna.

Diese Partie wird unabhängig vom Ergebnis definitiv einen Eintrag in der Vereinschronik erhalten. Für den Fußball-Landesligisten Raspo Brand ist das Pokalduell am Dienstagabend (19 Uhr) gegen den Traditionsclub Fortuna Köln mindestens das Spiel des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrhunderts.

Auf dem Platz wollen die Schützlinge von Trainer Daniel Formberg dem turmhohen Favoriten aus Köln, aktuell Tabellenführer der Regionalliga West, möglichst lange die Stirn bieten. „Alle haben Bock“, betont der Coach, der bildhaft hinterherschiebt: „Es ist so, wie wenn uns jemand einen Jeton in die Hand drückt und sagt: ‚Dann setzt mal auf eine Zahl!‘ Wir haben absolut nichts zu verlieren.“

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die Sportanlage Wolferskaul wird von vielen Ehrenamtlern aufgehübscht, damit die rund 1000 erwarteten Zuschauer die 90 oder sogar 120 Minuten vollends genießen können.

Seine Spieler sollen das Spiel möglichst genießen, den „Stress“ des Meisterschaftsbetriebs ein Stück weit ausblenden. „In der Landesliga müssen wir Woche für Woche hoch performen, um zu punkten. Die Pokalpartie isolieren wir komplett, deshalb ist die Vorfreude sehr groß“, erläutert Formberg vor dem Vergleich mit der Fortuna im Achtelfinale des Mittelrheinpokals.

Auf dem heimischen Kunstrasen wollen die Brander dem Favoriten nicht freiwillig das Feld überlassen, sondern selbst Akzente in der Offensive setzen. „Wir müssen schon den Mut entwickeln, unser eigenes Spiel zu spielen und nicht nur reagieren. Natürlich wird alles schneller als gewohnt ablaufen. Fortuna ist eine Mannschaft, die im Defensivverhalten und gegen den Ball extrem gut und giftig agiert. Das ist echter Männerfußball“, analysiert Raspos Trainer, der die Kölner Ende Oktober im Südstadion gegen die U23 des FC (3:2) unter die Lupe genommen hat.

Die Fortuna zählt in dieser Saison zu den heißesten Aufstiegsanwärtern. Die Bilanz der Mannschaft von Trainer Matthias Mink kann sich mehr als sehen lassen: Acht Siegen steht lediglich eine Niederlage gegenüber (2:3 bei Borussia Mönchengladbach II). Sechsmal teilte man zudem die Punkte mit dem jeweiligen Gegner. In der ersten Runde des Mittelrheinpokals setzte sich das Team um Kapitän Robin Afamefuna deutlich mit 5:1 beim SV Bergisch Gladbach durch, aktuell Tabellenführer der Mittelrheinliga. In der zweiten Runde bezwang das Mink-Team den Heinsberger Kreis-A-Ligisten SV Scherpenseel-Grotenrath mit 8:1.

Viele Ex-Akteure der Alemannia

Neben Afamefuna stehen weitere ehemalige Akteure von Alemannia Aachen, dem 1. FC Düren oder aber FC Wegberg-Beeck auf der Gehaltsliste der Domstädter. Beispielsweise Vleron Statovci, Rafael Garcia, Tom Geerkens, Maximilian Fischer, Timo Bornemann, Enzo Wirtz oder aber Keeper Jannick Theißen. Fortunas Co-Trainer Martin Grund und Torwarttrainer Sven Bacher waren zu Regionalligazeiten ebenfalls für den FCD tätig.

Die spezielle Kulisse am Dienstagabend mit rund 1000 Zuschauern dürfte allerdings auch die Herzen der Gäste ein Stück weit höherschlagen lassen, denn die Regionalliga West hat durch den Aufstieg der Alemannia und des MSV Duisburg deutlich an Attraktivität verloren. Das letzte Auswärtsspiel der Fortuna beim SC Wiedenbrück verfolgten lediglich 585 Zuschauer. Zur Partie beim FC Schalke 04 II pilgerten lediglich 500 Fans in Parkstadion.

Die Gastgeber fiebern der Partie seit Wochen entgegen. Der Trainer hat beim Personal die Qual der Wahl, denn bis auf die Langzeitverletzten stehen ihm alle Akteure zur Verfügung. „Verrückterweise hat niemand das Training am Sonntagmorgen um 11 Uhr abgesagt. Es gab ein paar Wunderheilungen“, sagt der 45-jährige Coach mit einem Augenzwinkern. „Alle brennen darauf, dabei zu sein.“

Die Achtelfinal-Spiele des FVM-Pokals im Überblick: Bonn-Endenich - Alemannia Aachen, Raspo Brand - Fort. Köln (beide Die., 19.00), Wahlscheid - Vikt. Köln, Hennef - Bonner SC (beide Mi., 19.00), Lindenthal-Hohenlind - SV Eilendorf (Mi., 19.30), Siegburg - Pesch (Fr., 20.00), Hohkeppel - Frechen 20, Elsdorf - Jan Wellem (beide Sa., 15.00)

Info: Keine Parkplätze vorhanden

Rund um die Brander Schwimmhalle wird am Dienstagabend Ausnahmezustand herrschen. Fast 1000 Tickets gingen im Vorverkauf über die Ladentheke, weitere 300 stehen an der Abendkasse zur Verfügung.

Vor allem die Parkplatzsituation rund um die Sportanlage Wolferskaul dürfte sich als äußerst problematisch erweisen. Das Areal vor der Schwimmhalle ist für die Einsatzfahrzeuge und Fortuna-Busse abgesperrt. „Alle Zuschauer aus Brand sollten möglichst zu Fuß oder mit dem Rad kommen, denn Parkraum wird nicht vorhanden sein. Das Vennbahncenter ist noch geöffnet und der Parkplatz an der Gesamtschule für die Gästefans reserviert“, hatte jüngst Raspo-Urgestein Patrick Mioska, der sich federführend um die Durchführung des Pokalspiels kümmert, im Interview mit unserer Zeitung verdeutlicht.

Die kleine Holzhütte oberhalb des Kunstrasens wird am Dienstagabend ausschließlich den VIP-Gästen zur Verfügung stehen. Für alle anderen Zuschauer wurde ein Festzelt installiert, in dem Speisen und Getränke angeboten werden. Für die Fortuna-Fans gibt es darüber hinaus einen separaten Eingang am unteren Tor. (lb)

