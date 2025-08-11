Spiel endet im Elfmeter Krimi

In den ersten 10 -15 Minuten dominierte der Bezirksligist vom Meer das Spiel, konnte aber keine zwingenden Chancen erarbeiten. Die Landesligisten aus Krusenbusch kamen dann besser ins Spiel. Mit guten Spielzügen und auch teilweise übertriebener Härte kamen die Krusenbuscherinnen dann auch zum Erfolg und erzielten das 0:1. mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Hälfte kämpfte sich die SG am Meer zurück, und hatten auch Ihre Chancen. In der nachspielzeit erzielten die Ammerländerinnen dann auch das verdiente 1:1. Es folgte jetzt das Elfmeterschießen in dem die Ammerländerinnen Nerven zeigten und sich am Ende geschlagen geben mussten.

Abschließend sei anzumerken, daß die Schiedsrichterin ein desolate Leistung zeigte und teilweise auch nicht Regelsicher war. Die neue Regel in Bezug auf das Halten des Balles bei den Torhütern, wurde nur einseitig ausgelegt und passte bei weitem nicht mit der vorgegeben Zeit von 8 Sekunden, sprich 8 Sekunden waren hier beim runterzählen maximal 6 Sekunden. Auch die übermässige Härte wurde nicht unterbunden.

Für beide Mannschaften war es ein intensives Spiel, in dem der Landesligist die Oberhand behielt. Leider ist es immer noch nicht möglich bei Spielen auf Bezirksebene bai den Frauen, Schiedsrichterassistenten einzusetzen. Hier ist endlich der NFV gefordert dies endlich umzusetzen.