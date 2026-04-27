Spiel eine Stunde unterbrochen: Kicker des TuS Holzkirchen II sieht verletzt Gelb-Rot

Die Reserve des TuS Holzkirchen gewann 3:2. Eine schwere Verletzung und eine umstrittene Rote Karte prägten die dramatische zweite Halbzeit.
Eine wilde zweite Halbzeit erlebte die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen. Trotz einiger hochkarätiger Möglichkeiten gingen die Holzkirchner mit einem Remis in die Pause.
„Wir müssen, und das ist nicht übertrieben, 5:0 zur Halbzeit in Führung sein“, kritisiert TuS-Trainer Michael Scherer die Chancenverwertung. Folgerichtig stellten die Holzkirchner nach der Halbzeit auf 2:0.
Doch beim Stand von 3:1 kurz vor Ende verletzte sich TuS-Kapitän Emir Curic schwer an der Schulter, sodass das Spiel rund eine Stunde lang unterbrochen wurde. „Dem Schiedsrichter fällt nichts Besseres ein, als Emir noch Gelb-Rot zu geben, weil er ihn angeblich unter Adrenalin und Stress beleidigt haben soll“, ärgert sich Scherer. Trotz Unterzahl, langer Nachspielzeit und Hektik gelang den Gästen der Anschlusstreffer zu spät.
TuS Holzkirchen II – SF Egling-Straßlach 3:2 (0:0)
Tore: 1:0 Erlacher (63.), 2:0 Isufi (78.), 2:1 Sedlaczek (80.), 3:1 Grashof (83.), 3:2 Hatsell (90.+5.).