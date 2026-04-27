Spiel eine Stunde unterbrochen: Kicker des TuS Holzkirchen II sieht verletzt Gelb-Rot Drama in Holzkirchen von Benedikt Hub · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Der TuS Holzkirchen II erlebte eine wilde zweite Halbzeit. – Foto: IMAGO/Udo Herrmann

Die Reserve des TuS Holzkirchen gewann 3:2. Eine schwere Verletzung und eine umstrittene Rote Karte prägten die dramatische zweite Halbzeit.

Eine wilde zweite Halbzeit erlebte die Bezirksligareserve des TuS Holzkirchen. Trotz einiger hochkarätiger Möglichkeiten gingen die Holzkirchner mit einem Remis in die Pause. Sa., 25.04.2026, 16:15 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen II SG SF Egling / SV Straßlach SG SF Egling 3 2 Abpfiff „Wir müssen, und das ist nicht übertrieben, 5:0 zur Halbzeit in Führung sein“, kritisiert TuS-Trainer Michael Scherer die Chancenverwertung. Folgerichtig stellten die Holzkirchner nach der Halbzeit auf 2:0.