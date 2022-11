Spiel Duvenstedter SV - TuS Holstein Quickborn 1:5 (1:2)

Verdienter Auswärtssieg unseres Teams am Freitag Abend beim Duvenstedter SV. Wir gewinnen auf dem dezent beleuchteten harten Kunstrasenplatz am Puckaffer Weg mit 5:1 (2:1) und besiegen damit auch unser „Freitag-Abend-Trauma“. ⚽️⚽️⚽️ In einer zunächst etwas hektischen Partie gingen wir durch einen sehenswerten Treffer durch Meyer in Führung, um dann fast postwendend durch eine Schläfrigkeit nach einer Flanke des Gegners den Ausgleichstreffer zu kassieren. Kurz vor der Halbzeit gingen wir nach konsequentem Pressing und eines damit verbundenen Fehlers in der Hintermannschaft des Gegners erneut in Führung. 😃👍🏼 Um neue Impulse zu setzen, ordnete der Trainer in der Halbzeit einen Doppelwechsel an, was sich durch das 3:1 des eingewechselten Wolter kurz nach der Halbzeit gleich auszahlte. Trotz diverser weiterer guter Einschussmöglichkeiten konnten wir das Ergebnis „nur“ noch auf 5:1 schrauben, wobei erneut Wolter den Schlusspunkt besorgte. 💪🏼 Damit holen wir 3 weitere Punkte und haben nach der Hinserie als Aufsteiger durchaus gute 26 Punkte auf dem Konto, wenn es auch ein paar Punkte mehr hätten sein können. Der Punktestand ist ja aber im Rahmen der jetzt unmittelbar startenden Rückserie noch auszubauen. ☝🏻