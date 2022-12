Spiel des TV Angermund wird wegen Eises abgebrochen Das Spiel zwischen dem TV Grafenberg und TV Angermund wird 2023 nachgeholt.

In der Kreisliga B sollte ein Spiel stattfinden zwischen dem TV Grafenberg und dem TV Angermund. Die Platzkommission gab den Platz frei trotz völlig vereisten Flächen vor allem an den Seiten. Aber nach 20 Minuten hatte Schiedsrichter Frank Pitzer vom Rather SV nach vielen Ausrutschern auf beiden Seiten ein Einsehen.