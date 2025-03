Spiel des SC Türkgücü abgesetzt

Um Trainer Taskin Türker und Co-Trainer Mesut Ayvaz wurde aus den verbliebenen Spielern ein neues Team geformt. Allerdings reichten die sportlichen Möglichkeiten der neuen Mannschaft in der Hinserie nicht aus, um in der Kreisliga konkurrenzfähig zu sein. In der Winterpause kehrten einige der früher für den SC Türkgücü aktiven Spieler zu ihrem Stammverein zurück. Der erhoffte Leistungsschub blieb aber bisher aus.

Beim am Mittwochabend angesetzten Spiel trat der SC Türkgücü nicht an. Mesut Ayvaz teilte uns auf Nachfrage mit: "Leider hatten wir wegen vieler Gründe, Arbeit, Krankheit, Verletzungen etc. nicht einmal elf Spieler zusammen. Derzeit ist es echt schwierig. Aber manchmal ist das leider so, vor allem wenn man mit Abstand Tabellenletzter ist."