Spiel des Lebens?!

Jetzt, nur wenige Wochen später, steht für den FCTW gleich das nächste Highlight an – und diesmal geht es sogar um den Einzug in die nächste Runde des Thüringenpokals. Mit dem FC Carl Zeiss Jena kommt der haushohe Favorit und Regionalligist zum Pflichtspiel nach Weida. Für einen im Team ist dieses Duell jedoch mehr als nur ein Spiel – es ist ein ganz besonderes Kapitel in seiner Fußballkarriere.

Defensivallrounder Pascal Wollnitzke trifft zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf die Zeiss-Elf. Der 30-Jährige wechselte im Sommer aus Stadtroda nach Weida und wohnt seit Jahren in Jena. „Sehr gut! Ich fühle mich super wohl und wurde sehr gut aufgenommen – aber da kann ich bestimmt für alle Neuzugänge sprechen“, sagt Wollnitzke über seine ersten Wochen beim FCTW. „Die Mannschaft, das Trainerteam und die Leute drum herum haben es uns sehr leicht gemacht. Man merkt, dass jeder das Ganze aus Freude und Leidenschaft zum Sport macht.“

Dass gleich sein zweites Pflichtspiel für Weida erneut ein echtes Fußballfest wird, kann der Neuzugang selbst kaum glauben. „Das erste Spiel für Weida war schon gegen Dynamo Dresden ein Highlight und jetzt steht einfach schon das nächste an“, erzählt er. „Mit Grün-Weiß Stadtroda haben wir letztes Jahr im Viertelfinale auf dieses Los gehofft, leider wurde es nichts. Nun haben wir den FCC in Runde 1 gezogen. Die Vorfreude ist natürlich riesig, alle freuen sich wieder auf eine besondere Kulisse auf dem Roten Hügel.“

Trotz des klangvollen Gegners ist die Nervosität beim Abwehrmann noch überschaubar: „Von Anspannung kann ich bis jetzt aber noch nicht sprechen. Ich denke, die Freude auf dieses Spiel überwiegt und jeder weiß, dass wir einen ganz besonderen Tag erwischen müssen, um etwas zu erreichen.“

Ein Jenaer gegen Jena

Obwohl er in der Saalestadt zu Hause ist, ist Wollnitzke kein glühender Anhänger des FCC. „Ich bin kein eingefleischter FCC-Fan, dennoch verfolge ich die Spiele und Ergebnisse. Ab und an finde ich auch mal den Weg ins Stadion“, sagt Pascal mit einem Schmunzeln. Am Samstag jedoch wird er alles daransetzen, den großen Verein seiner Wahlheimat zu ärgern. „Auf unserer Seite muss einfach alles passen und beim Gegner nicht ganz so viel. Vielleicht unterschätzen sie uns und wir kommen zu ein paar Möglichkeiten“, so seine Einschätzung. „Wir sollten einfach unangenehm sein und mit Spielwitz agieren – das macht mit jedem Gegner etwas. Aus der letzten Saison hab ich mitgenommen, dass ein Torhüter mit einem exzellenten Tag besonders hilfreich sein kann.“ Für Wollnitzke ist es das erste Pflichtspiel gegen den FCC – und ein Fußballmoment, auf den er lange gewartet hat. „Ich freu mich darauf!“, sagt er schlicht, aber mit leuchtenden Augen.

Wenn der Rote Hügel bebt und die Außenseiter ihre Chance wittern, dann lebt der Pokal von genau solchen Geschichten. Am Samstag wird in Weida eine neue geschrieben – und vielleicht endet sie ja mit einer Sensation?! Für Pascal wird es so oder so ein besonderes Kapitel in seinem Fußballer Leben.