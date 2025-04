Spiel des Jahres für FV Biebrich 02 gegen Zeilsheim

Der Samstag-Termin, der im Aktivenbereich keine Konkurrenzspiele rund um Wiesbaden mit sich bringt, sollte eigentlich ein Garant für mehr als 300 Interessierte sein. Wo doch die im Hinspiel nach Toren von David Meurer, Marcel Hossner (inzwischen SG Schlangenbad) und Derrick Amoako mit 3:1 in Zeilsheim siegreichen 02er ein Sechs-Punkte-Polster zu ihren nächsten Verfolgern Pohlheim (ein Spiel weniger als Biebrich) und Hadamar herausgeholt haben. Ein Dreier würde entsprechend nicht nur die Tabellenführung bringen, sondern wäre auch ein Meilenstein für einen Abschluss auf Platz eins oder zwei. Als Zweiter der Verbandsliga-Mitte im Endklassement wäre die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Hessenliga mit den Vizemeistern der Verbandsliga-Staffeln Nord und Süd sowie dem Hessenliga-Vertreter garantiert. Zweiter Süd gegen Zweiter Mitte heißt am 3. Juni das Hinspiel.

"Müssen sehr diszipliniert sein"

02-Chefcoach Nazir Saridogan richtet den Fokus ganz auf den Samstag; „Wir müssen 90 Minuten plus Nachspielzeit sehr diszipliniert sein und an unsere Grenzen gehen. Zeilsheim hat eine Top-Offensive. Wir haben mit 29 Gegentoren die wenigsten der Liga. Den Laden dichthalten, das ist ein wichtiger Bestandteil. Um gleichzeitig variabel nach vorne zu spielen.“ Während bei seinem Team Yoshiki Watai die interne Liste anführt (14), die Ausbeute sich generell auf etliche Schultern verteilt, kommt Zeilsheim mit den Torjägern Dorian Miric (16) und Abdussamed Gürsoy (14) und dem zuletzt in der Sturmspitze agierenden Dominik Ortega Tapia (11, früher bei Hellas Schierstein und Niedernhausen).

Miric und Bianco drängen zurück in die Startelf

Ortega Tapia vertrat beim Zeilsheimer 5:2-Erfolg gegen Breidenbach den zuletzt etwas schwächelnden Dauerbrenner Miric in der Sturmspitze. Ebenso bekam Vizekapitän Leo Bianco auf der rechten Verteidigerposition eine Verschnaufpause. Gut möglich, dass beide wieder in die Startelf zurückkehren. "Sie haben im Training Gas gegeben und gezeigt, dass sie wieder in die erste Elf wollen", hat sich Trainer Benjamin Apidopoulos, der zurzeit zum Trainerlehrgang in Grünberg weilt, von seinem Trainerkollegen Alexander Konjevic berichten lassen. Sollte in den verbleibenden Einheiten nichts passieren, reist Zeilsheim mit Bestbesetzung in den Wiesbadener Stadtteil. Und ist vor der "jungen, hungrigen Truppe mit guten Leuten in der Defensive" gewarnt, die bereits im Hinspiel in Zeilsheim den Sieg holte.