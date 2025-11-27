Spiel des Jahres für den FC Bayern Alzenau: Premiere gegen die Kickers

Der FC Bayern Alzenau hat es in der Regionalliga Südwest nicht leicht. Zehn Punkte fehlen schon ans rettende Ufer. Ist daher Trübsal blasen angesagt? Von wegen! Die Alzenauer fiebern dem Spiel des Jahres entgegen. Am Samstag kommen nämlich die ruhmreichen Offenbacher Kickers, DFB-Pokal-Sieger 1970, zum großen Derby in die MAIREC-Arena. Zahlreiche OFC-Fans werden die kurze Anreise von knapp 30 Kilometern in Angriff nehmen. Die 3.500 Zuschauer fassende Arena dürfte ziemlich voll werden. Und das ist eine Premiere der besonderen Art für die Alzenauer...

Denn zum ersten Mal findet ein Alzenauer Punktspiel gegen die Kickers vor Zuschauern in der MAIREC-Arena statt. Rückblick: In der Spielzeit 2019/20 musste das im Alzenauer Lager sehnlichst herbeigefieberte Heimspiel gegen die Offenbacher aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ein Jahr später musste wegen der Covid-Auflagen die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.



"Die UBZ-Tribüne ist bis auf einzelne VIP-Karten und Restplätze am Samstag ausverkauft. Auch der Vorverkauf der Stehränge, sowohl im Gäste- auch als im Heimbereich lassen auf eine stattliche Kulisse hoffen", schreiben die Alzenauer auf ihrer Homepage. Und nicht nur wegen der regionalen Nähe ist ordentlich Brisanz drin im Nachbarschaftsduell. Auch sportlich geht es um sehr, sehr viel. Die Hausherren brauchen einen Heimsieg, um zumindest die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben zu erhalten.



Und die Kickers? Absolvieren eine enttäuschende Saison. Seit Jahren versucht der OFC den Sprung in die 3. Liga hinzubekommen - vergeblich. Auch in dieser Saison hatten sich die Verantwortliche und Fans deutlich mehr vorgestellt. Aktuell rangieren die Kickers nur auf Platz 13. Elf Punkte fehlen zur Spitze. Zumindest konnte der OFC zuletzt mit einem Heimsieg gegen den Bahlinger SC seine vier Spiele andauernde Durststrecke beenden. Triste Zeiten also mal wieder am Bieberer Berg. Aber zumindest auf seine leidgeprüften Fans kann sich der OFC verlassen. 6.400 Zuschauer im Schnitt pilgern zu den Heimspielen - mit Abstand der Topwert in der Regionalliga Südwest!