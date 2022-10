Spiel des ASV Mettmann steht auf der Kippe Die Mettmanner haben viele Krankheitsfälle in der Bezirksliga-Mannschaft.

Für den Sportlichen Leiter der Mettmanner ist es jetzt wichtig, dass der ASV aus Ronsdorf etwas Zählbares mitnimmt. „Wir müssen tunlichst vermeiden, dass der Abstand zu Tabellenführer Bergisch Born zu groß wird.“ Dabei weiß Omairat, dass die Aufgabe auf Ronsdorfs Höhen nicht einfach zu lösen ist. „Der TSV ist wie wir ambitioniert und wird alles daran setzen, uns zu schlagen und uns damit punktemäßig einzuholen. Die beiden Unentschieden in den Begegnungen der vergangenen Saison haben gezeigt, dass sich beide Teams leistungsmäßig auf Augenhöhe bewegen. In der Abschlusstabelle standen die Wuppertaler sogar vor uns.“

Im Gegensatz zur Vorwoche kann ASV-Coach Daniele Varveri wieder auf einige verletzte Spieler zurückgreifen,die zuletzt fehlten, wobei auch der so vermisste Torjäger Carlos Penan wieder einsatzfähig ist. „Eigentlich hätten wir am Sonntag fast alle Spieler an Bord. Das wäre eine gute Ausgangsposition für das Verfolgerduell.“ Doch dann folgt seiner positiven Einschätzung das berühmte Wort aber: Der Sportliche Leiter kann sich gut vorstellen, dass die Begegnung in Ronsdorf eventuell gar nicht stattfindet und nennt den Grund. „Bei uns im Verein grassiert sowohl eine Grippe- als auch eine Corona-Welle. Mehrere Spieler sowohl aus der zweiten Mannschaft als auch aus dem Bezirksliga-Team sind betroffen. Mal sehen, wie sich das auf die Nominierung der Fußballer für beide Mannschaften auswirkt. Grundsätzlich gehen Trainer Daniele Varveri und ich davon aus, dass gespielt werden kann. Wie sich die Situation jedoch am Sonntag darstellt, muss abgewartet werden.“