Spiel der Woche: "Zeitpunkt des Wechsels war bewusst jetzt gewählt"

Am 21. Spieltag der Landesliga Nord rückt das Titelrennen noch enger zusammen. Tabellenführer BSG Stahl Brandenburg empfängt im FuPa-Spiel der Woche den FSV Bernau. Verfolger FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf reist zum schwierigen Auswärtsspiel nach Alt Ruppin, während die SG Einheit Zepernick nach der Niederlage in Buckow Wiedergutmachung gegen Schwedt betreiben möchte. Gespannt sein darf man, wie sich der FSV Bernau und Preussen Eberswalde nach den Trainerwechseln präsentieren werden.

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Andreas Koch (Sportlicher Leiter der BSG Stahl Brandenburg): "Zunächst einmal erwarte ich von unserer Seite eine extrem motivierte Mannschaft, die alles abrufen muss, gerade wegen der durchwachsenen Leistungen in den letzten beiden Heimspielen, um endlich den nächsten Erfolg im eigenen Stadion einzufahren. Es war schon außergewöhnlich, wie schwer wir uns vor heimischen Publikum getan haben, eigentlich sind wir gerade zu Hause eine Macht.

Nachdem Bernau in der letzten Woche mit ihrem neuen Trainer hoch gegen Templin gewonnen hat, bleibt abzuwarten, ob der sprichwörtliche „Trainereffekt“ auch gegen uns noch wirkt. Bisher war ja der FSV eine spielfreudige Mannschaft, die auch gegen Teams aus der oberen Hälfte der Liga nicht den Mannschaftsbus im eigenen 16-er parkt, so wie es leider viel zu viele Gegner gegen uns praktizieren.

Leider sind wir aktuell extrem vom Verletzungspech verfolgt. Innerhalb von knapp zwei Wochen sind uns mit Luca Köhn, Benjamin Nwatu, Yannik Hartmann und Erik Sauer vier zentrale Spieler mit langwierigen Verletzungen ausgefallen. Das beeinflusst unsere Balance im Spiel enorm. Wir müssen also aktuell viel improvisieren, um eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Jetzt gilt es noch enger zusammenzurücken und wie beim Sieg gegen Falkensee letzte Woche vor allem durch eine mannschaftliche Geschlossenheit zu überzeugen."

Christian Gehrke (Trainer des FSV Bernau): "Der Trainerwechsel hat stattgefunden, weil die Erwartungen - unabhängig vom Tabellenplatz - nicht so eingetroffen sind, wie man sich das vorgestellt hat - seitens des Vereins. Der Zeitpunkt des Wechsels war bewusst jetzt gewählt, natürlich wäre auch ein Tausch im Sommer möglich und wurde auch thematisiert, damit genug Zeit zur Suche nach einem Nachfolger bleibt und man sich bewusst als Verein dazu öffnen kann.

Der Gegner hat uns im Hinspiel komplett dominiert und wir müssen alles richtig machen, um etwas mitzunehmen - was allerdings nicht unmöglich ist. Und natürlich gehen wir jedes Spiel so an, dass wir erfolgreich sind - ob Remis oder Sieg. Leider haben sich im letzten Spiel zwei Spieler schwerer verletzt, die uns länger Fehler. Unser Torhüter Julius Gehrke hat sich die Hand gebrochen nach einem Tritt des Templiner Stürmers und Abwehrspieler Gino Wrembel fällt mit einem Muskelfaserriss aus."

FuPa-Redaktionstipp: 3:1

