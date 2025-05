Spiel der Woche: "Wir haben dann eine gute Reaktion gezeigt"

Im 26. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zeichnen sich deutliche Ergebnisse ab. Während der TSV Weilimdorf weiterhin in beeindruckender Form bleibt, kämpfen der TV Darmsheim und der SV Rohrau ums Überleben. Auch der TSV Bernhausen konnte im spannenden FuPa-Spiel der Woche einen wichtigen Sieg einfahren, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

FuPa-Spiel der Woche

Das spannende FuPa-Spiel der Woche zwischen TSV Bernhausen und FV Spfr Neuhausen endete mit einem 3:2-Sieg für Bernhausen. Erik Meinlschmidt erzielte das 1:0 in der 3. Minute, Ivan Matanovic baute die Führung auf 2:0 (31.) aus. Kalle Maier verkürzte mit einem Handelfmeter auf 2:1 (34.), und Nico Schmid glich in der 59. Minute aus. Mehmet Karakus sorgte in der 68. Minute für den 3:2-Endstand.

– Foto: Vereine/FuPa-Grafik

Stimme von Thomas Otto (TSV Bernhausen) "Zunächst mal einen sehr dominanten Start vom TSV Bernhausen, der danach gleich mit dem 1:0 verbunden ist. Dann nach einer Viertelstunde ein offenes Spiel auf beiden Seiten. Wir haben dann das 2:0 gemacht, verdienterweise. Dann kommt auch quasi im Gegenzug ein Handelfmeter, der auch berechtigt ist. Der Ausgleich, damit verlieren wir so ein bisschen die Ruhe und die Ordnung, haben aber dann eine Riesenchance. Henry Albert, der das 3:1 nicht macht. Nach der Halbzeit dann, stärker aufkommen die Gäste mit ein, zwei Aktionen nach vorne, machen dann das 2:2. Aus einer schläfrigen Situation unsererseits, den Ball nicht zugestellt bei dem Freistoß und das Gegentor bekommen. Wir haben dann eine gute Reaktion gezeigt, haben das 3:2 gemacht und dann das gut über die Zeit gebracht, nicht unverdient gewonnen und so haben wir den nächsten Dreier geholt." Stimme Ugur Yilmaz (FV Spfr. Neuhausen) "3:2 leider verloren. Sehr ungewöhnlich für uns ist die Anzahl der individuellen Fehler, die wir gemacht haben. Wir haben den Gegner leider sehr oft eingeladen. Und die hatten drei, vier richtig gute Torchancen, wovon sie zwei gemacht haben. Und wir sind erst nach der nach dem 2:0 langsam ins Spiel gekommen, hatten wir eine oder andere gute Möglichkeit, den Rückstand zu verkürzen. Das ist uns dann kurz vor der Halbzeit per Elfmeter gelungen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann besser rausgekommen, hatten ein, zwei gute Möglichkeiten wieder vor dem 2:2, die wir nicht gemacht haben. Aber dann ist es uns tatsächlich noch gelungen, den Ausgleichstreffer zu machen. Und darum ist es umso bitterer, dass wir beim 3:2 wieder viel zu passiv im Strafraum waren. Eine Bogenlampe, Ball in den Strafraum, wir klären den Ball nicht, sind passiv im Zweikampf, lassen den Gegner im Strafraum mit dem Ball sich drehen ohne Gegenwehr und dadurch entsteht das 3:2. Danach haben wir nochmal alles reingeworfen, hatten wieder eine gute Torchance und zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo der letzte Ball vor dem Tor zum Abschluss nicht kommt. Wir haben auch natürlich die letzten zehn Minuten, als wir aufgemacht haben, einige Konterchancen zugelassen, wo der Gegner den letzten Ball nicht gut ausgespielt hat. Sonst hätten die auch noch das Tor machen können. Aber im Endeffekt, durch die Anzahl der individuellen Fehler, haben wir das Spiel leider hergegeben. Wie gesagt, ungewöhnlich für uns, aber solche Spiele gibt es. Wichtig ist, daraus zu lernen. Wir werden diese Woche analysieren und wollen es dann nächste Woche besser machen." Redaktionstipp Spannendes Spiel mit vielen Toren: 4:3 für Bernhausen. ---

Beim Gastspiel in Rohrau ließ der SV Waldhausen von Beginn an keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Alexander Bechthold eröffnete in der 25. Minute den Torreigen. Zehn Minuten später legte Niklas Schwarzer mit dem 2:0 nach, ehe Jeffrey Janik in der 41. Minute mit dem dritten Treffer für eine komfortable Pausenführung sorgte. Auch wenn der SV Rohrau sich nach dem Seitenwechsel kämpferisch zeigte und durch Simon Müsel in der 61. Minute zum Ehrentreffer kam, war der Sieg der Gäste zu keinem Zeitpunkt gefährdet. ---

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Spiel ohne klare Höhepunkte. Beide Mannschaften agierten defensiv diszipliniert, fanden jedoch kaum Mittel, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. So blieb es nach 90 Minuten beim torlosen Unentschieden. ---

Im Duell zwischen SV Böblingen und TSV Ehningen setzte sich Böblingen knapp mit 3:2 durch. Fabian Schragner brachte Böblingen in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, Semih Emirzeoglu erhöhte auf 2:0 (59.). Fabio Carneiro de Carvalho schraubte das Ergebnis auf 3:0 (68.), bevor Dean Alejandro Boughanmi in der 77. Minute für Ehningen den Anschlusstreffer erzielte. Tahir Bahadir sorgte mit einem Foulelfmeter in der 85. Minute für den 3:2-Endstand. ---