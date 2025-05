Spiel der Woche: "Unser Ziel ist, Miersdorf im Heimspiel zu schlagen"

Das FuPa-Spiel der Woche verspricht Hochspannung. Luckenwalde II fertigte zuletzt Eisenhüttenstadt mit 4:1 ab, war nach 43 Minuten bereits mit 4:0 in Führung. Miersdorf/Zeuthen hingegen kassierte beim 0:3 gegen Krieschow II eine herbe Niederlage und muss nun liefern, um Tabellenplatz eins zu behaupten. Das Hinspiel war ein Spektakel: 3:3 nach 0:2-Rückstand, dreifacher Torschütze war Dennis Paul.

Jens Neumann (Sportlicher Leiter des FSV 63 Luckenwalde II): "Bei uns herrscht auf jeden Fall für Samstag große Vorfreude auf das Spiel, bei der Mannschaft und beim Trainerteam. Wir sind aktuell super drauf, seit zehn Spielen ohne Niederlage, schießen aktuell halt auch richtig viele Tore und haben einen großen Teamgeist in der Mannschaft. Das sieht man halt auch auf dem Platz. Das ist eine verschworene Einheit.

Wir haben ja von vornherein gewusst, wenn alle da ordentlich dabei sind, gehören wir auf jeden Fall zur Spitze der Liga. Das sieht man jetzt auch. Unser Ziel ist auch ganz klar für Samstag, das auch im Spitzenspiel zu beweisen. Es entscheidet sich bei uns eh immer am ersten Tag vorher, wie dann wirklich konkret der Kader und die Mannschaft aussieht. Es sind halt auch oft Anschlusskader von der ersten Mannschaft mit dabei. Aber wie gesagt, es ist immer kurzfristig. Zwei, drei Ausfälle sind logischerweise immer zu beklagen. Die gilt es ja für jede Mannschaft zu ersetzen und zu kompensieren.

Für mich ist halt Miersdorf halt auch zu Recht Tabellenführer. Sie haben eine super Offensive, schießen halt auch richtig viele Tore. Sie haben auch super Einzelspieler, die dann halt auch den Unterschied machen. Wir haben im Hinspiel schon ein ordentliches Spiel gemacht, hatten sie da am Rande einer Niederlage. Unser Ziel ist für Samstag ganz klar, den Bock umzustoßen und Miersdorf im Heimspiel zu schlagen."

Thorsten Beck (Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): "Ich möchte hervorheben, dass die Reserve aus Luckenwalde zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga zählt. Durch die Unterstützung von Spielern aus der ersten Mannschaft sind sie in der Rückrunde ungeschlagen. Dennoch sollte uns dieser Umstand nicht abschrecken, da wir insbesondere in Auswärtsspielen bereits gezeigt haben, wie stark wir diese Saison sind.

Für das kommende Spiel setze ich auf erfahrene Spieler, die unsere Tabellenführung mit aller Kraft verteidigen sollen. Es ist entscheidend, dass wir bereit sind, viel und aggressiv anzulaufen, um den Gegner zu stressen. Taktik allein reicht nicht aus – wir brauchen diese kämpferische Einstellung. Eine überdurchschnittliche Lauf- und Sprintbereitschaft auf allen Positionen ist unerlässlich, um unsere Spielweise erfolgreich umzusetzen. Nur durch Einsatz, Engagement und Teamgeist können wir unsere Ziele erreichen und die Führung in der Liga verteidigen. Unser eingeschworenes Team ist die Basis unseres Erfolgs, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können."

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

