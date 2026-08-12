Spiel der Woche und einige weitere Tipps

– Foto: Annalena Bargmann

Ariens, dessen Team zuvor noch am Mittwoch den FC Ostereistedt/Rhade empfängt (Anstoß 19.30 Uhr), schätzt den Gegner aus Gnarrenburg stark ein. "Besonders offensiv ist der TSV brandgefährlich. Defensiv wird das für uns eine große Herausforderung." Klar ist aber auch: "Das Derby wollen wir unbedingt gewinnen!". Ein Hoffnungsträger dabei - Moritz Saeger. "Moritz hat nach einem längeren Auslandsaufenthalt am vergangenen Sonntag ein starkes Pflichtspiel-Comeback gefeiert", so Ariens.

Daniel Ariens ist zurück. Der frühere (und so erfolgreiche) Spieler und Trainer des MTSV Selsingen trainiert nun den Nachbarverein Sandbostel. Am vergangenen Wochenende musste sein neues Team eine 1:4-Niederlage beim langjährigen Kreisligisten Alfstedt/Ebersdorf hinnehmen. "Das Ergebnis war aus unserer Sicht enttäuschend, die Leistung allerdings nicht", so Ariens. "Das Spiel war über weite Strecken auf Augenhöhe und wir haben viele gute Ansätze und positive Dinge gesehen."



Der Trainer auf der anderen Seite Sven Schostak verkörperte wie kein anderer den Gnarrenburger Fußball der letzten 20 Jahren. Bis zu seinem Karriesenende 2023 hielt er 17 Jahre lang die Knochen für seinen Verein hin, war allein zehn Jahre Kapitän des TSV - und nun der neue Trainer: "Es ist schon ein Vorteil, dass ich mit vielen von den Jungs noch zusammen gespielt habe, sie gut einzuschätzen weiß", so Schostak, dessen Team zum Saisonauftakt Oerel-Barchel auch dank eines famosen Markus Schriefer (3 Tore) mit 3:2 bezwingen konnte. "Ich freue mich über diesen guten Start", so Schostak. "Die Mannschaft ist nicht von unserem Plan abgewichen, hat sich den Sieg am Ende verdient. An diese Leistung wollen wir am Sonntag in Sandbostel anknüpfen."



Und hier noch einige weitere Spiele-Tipps

Schon vier Stunden zuvor findet auf dem Sandbosteler Platz noch eine Begegnung statt, die unbedingt erwähnt werden sollte: Die Fußballerinnen der SG Sandbostel/Hesedorf/Findorf treffen ab 11 Uhr in der 1. Runde des Bezirkspokals auf den FC Geestland aus dem Landkreis Cuxhaven.





Pokal gibt es auch schon am Samstag im Nachbarkreis Harburg. Die Fußballerinnen aus Jesteburg empfangen ab 15 Uhr im DFB Pokal Hertha BSC Berlin. Die Hertha Hardcore-Fans aus der Kreishauptstadt haben sich schon angekündigt.



Und die Kreisliga?

Viktoria Oldendorf - MTV Hesedorf (16.08, 15 Uhr)

Das erste Kreisligaspiel auf dem Oldendorfer Platz seit gut 4.100 Tagen. Der Oldendorfer Kreisliga-Auftakt in Selsingen (1:1) verlief ja schon mal ganz ordentlich. Die Viktoria führte durch einen Treffer von Julius Burfeind nach einer brillanten Vorarbeit von Hannes Beißenhirtz lange mit 1:0 und holte am Ende zumindest einen Punkt.



Zeven - Horstedt (16.08, 15 Uhr)

Die am wenigsten geheimsten Geheimfavoriten der Kreisliga treffen am 2. Spieltag direkt aufeinander: Zeven schlug am 1. Spieltag bekanntermaßen den MTV Hesedorf mit 4:0 und Aufsteiger Horstedt gelang gegen den Titelfavoriten Bremervörde zum Auftakt ein 2:2-Remis. Der Aufsteiger bleibt damit seit 445 Tagen auf dem Platz und vor dem Sportgericht ungeschlagen.



Und nicht zu vergessen: Zuvor findet bereits auf dem Ahe-Sportplatz das Derby zwischen Zeven II und Bade SC statt (16.08, 13 Uhr).



Und hier noch ein Tipp für den Freitagabend



S-40 Süd: SG Elsli - SG Ti/Ha/Si (14.08, 19.30)



Zum Abschluss noch ein nerdiger Geheimtipp

Für alle, die mitreden wollen: Gelingt Yannick Viol, diesem hochsymphatischen Muchacho aus der niedersächsischen Provinz, mit dem paraguayischen Spitzenclub Libertad Asuncion ein weiterer Sieg? Nach dem 2:1-Erfolg am Montag im Spitzenspiel gegen Trinidense trifft das Team von Trainer Nelson Valdez - mittlerweile Tabellenzweiter - am Sonntag ab 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Sportivo. Zu verfolgen im Liveticker oder in der Zusammenfassung auf Youtube.