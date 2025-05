Spiel der Woche: TSV Neu-Ulm will gegen Offenhausen die Eins behaupten

So., 11.05.2025, 15:30 Uhr

Der TSV Neu-Ulm tritt mit 64 Punkten als Spitzenreiter gegen den SV Offenhausen an, der mit 38 Punkten den Mittelteil der Tabelle belegt. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden (1:1). Neu-Ulm, mit einem klaren 5:0-Sieg im letzten Spiel, will den Druck auf die Verfolger hochhalten und den Aufstieg weiter forcieren.

Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm:

"Wie in den vergangenen Spielen und auch in den kommenden fünf Partien werden wir jedes Spiel mit der festen Absicht angehen, es gewinnen zu wollen. Wir sind uns unserer Stärke bewusst und wissen, dass, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, uns niemand mehr von der Tabellenspitze verdrängen kann – und genau das ist unser Anspruch. So werden wir auch diese Partie angehen.

Aus dem Hinspiel in Offenhausen erinnere ich mich noch gut an die Herausforderungen und die harte Arbeit, die erforderlich war. Offenhausen ist eine Mannschaft, die weiß, wie man gegen uns spielt. Sie verfügen mit Filip Sapina, Swen Schmeer und Stjepan Saric über herausragende Spieler, von denen ich einige bereits selbst beim SSV Ulm trainiert habe.

Obwohl sie zuletzt zwei Spiele verloren haben, hatten sie davor eine starke Serie und haben überzeugende Ergebnisse erzielt, die sie frühzeitig gesichert haben. Ich bin überzeugt, dass sie gegen einen Gegner wie uns alles mobilisieren werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Zu unserer Personalsituation: Wir müssen leider auf sieben oder acht Spieler verzichten, die entweder Stammspieler sind oder sein könnten. Diese Lücken werden wir mit Spielern aus unserer U23 auffüllen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass jeder Spieler, der in unserem Kader steht, sowohl die Berechtigung als auch die Fähigkeit hat, bei uns zu spielen. Das gehört zum Fußball dazu, und damit müssen wir umgehen.

Die Aufgabe wird schwer, keine Frage. Aber wir spielen zu Hause, und dort haben wir bisher überzeugende Ergebnisse erzielt. Mit diesem Selbstbewusstsein gehen wir in die Partie und wissen, dass wir es, unabhängig von den Ergebnissen der anderen, selbst in der Hand haben. Dieses Wissen und die damit verbundene Verantwortung werden wir in dieses Spiel tragen. Und ich hoffe natürlich auf ein positives Ergebnis für uns. Wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Ich freue mich dennoch auf ein spannendes Nachbarschaftsduell."

---

Alexander Höhne, Trainer des SV Offenhausen:

"Wir spielten bis vor zwei Wochen eine tolle Saison. Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt präsentierten wir uns aber zweimal katastrophal. Die Mannschaft schwor sich diese Woche ein und will die Saison ordentlich zu Ende spielen. Ich erwarte, dass meine Mannschaft sich am Sonntag zerreißt.

Fehlen werden: Swen Schmeer, Marcel Entrup, Stiepjan Saric, Julijan Lukic, Nils Olezewsky, Konstantin Haimerl

Der TSV Neu-Ulm ist individuell mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga. Der Titel kann nur an den TSV Neu-Ulm gehen, alles andere wäre eine Überraschung."

---

FuPa-Redaktionstipp: 2:1

---