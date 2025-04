Spiel der Woche: TSV Langenau will unbedingt beim SV Jungingen punkten

Mit dem Auswärtssieg in Altheim hat sich der SV Jungingen auf 26 Punkte geschoben – ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. Der TSV Langenau hingegen ließ zuletzt im Aufstiegskampf wichtige Zähler liegen und musste sich mit 2:3 dem FV Asch-Sonderbuch geschlagen geben. Beide Teams begegneten sich im Hinspiel auf Augenhöhe, ein 2:2 war das Resultat. Auch diesmal dürfte es eng zugehen – Jungingen will den Klassenerhalt sichern, Langenau Druck auf die Spitzenplätze ausüben.

Marco Kogler, SV Jungingen:

“Nach den beiden wichtigen Siegen über die Osterfeiertage gehen wir mit breiter Brust in das Spiel gegen den TSV Langenau. Diese Erfolge waren nicht nur für die Tabelle, sondern vor allem auch für unser Selbstvertrauen enorm wichtig. Gleichzeitig wissen wir, dass wir tabellarisch weiter nachlegen müssen – jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein.

Personell müssen wir auf Philipp Wind verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte aussetzen muss. Ansonsten wird sich am Kader voraussichtlich nichts ändern.

Was den TSV Langenau betrifft: Auch wenn die letzten Ergebnisse nicht ihren Vorstellungen entsprochen haben, sind wir gewarnt. Der TSV ist eine spielstarke und aggressive Mannschaft, die an einem guten Tag jeden Gegner in dieser Liga schlagen kann – das haben nicht zuletzt die Spiele gegen die Top 3 der Tabelle gezeigt.

Mit Spielern wie Kapitän Sauter verfügen sie über starke Individualisten, die jede Defensive vor Probleme stellen können. Wir wollen mit viel Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten – und unseren positiven Lauf fortsetzen.”

---

Alexander Wagner, TSV Langenau:

“Wir wollen am Sonntag wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ich erwarte eine kämpferischen SV Jungingen. Jungingen wird an die letzten zwei Spiele anknüpfen und den dritten Sieg in Folgen einfahren wollen. Wir werden hellwach sein müssen. Jungingen hat in der Offensive viel Qualität. Aber wir wissen auch um unsere Stärken. Ich denke es wird ein enges Spiel. Personell hatten wir in den letzten Zwei Spielen einige Verletzte, wo ich hoffe das uns für Sonntag der ein oder andere wieder zur Verfügung steht.”

---

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

---