Spiel der Woche: TSV Blaustein gegen FV Asch-Sonderbuch unter Druck

Der TSV Blaustein steht mit 25 Punkten unter Druck und braucht im Heimspiel gegen den FV Asch-Sonderbuch dringend Zählbares. Beim 2:2 in Aufheim zeigte die Mannschaft Moral und will nun an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, das mit 3:1 gewonnen wurde. Der FV Asch-Sonderbuch steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld, verpasste beim 2:3 gegen Staig aber einen Achtungserfolg. Beide Teams wollen im Saisonendspurt punkten – Blaustein gegen den Abstieg, Asch-Sonderbuch für den beruhigenden Abstand. Entscheidend wird sein, wer die nötige Ruhe und Konsequenz im letzten Drittel zeigt. Ein offenes Duell, das von der Ausgangslage beider Seiten geprägt ist.

Benjamin Huber, Trainer des TSV Blaustein:

"In unsere Situation zählen Punkte, daher müssen wir zu Hause was holen, um den Abstand nach oben zu verkürzen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Personell sieht es nicht so rosig aus. In jedem Spiel fehlen 4-5 Stammkräfte.

Der Gegner ist eine sehr harte Nuss, die man erstmal knacken muss. Taktisch sehr diszipliniert, man sieht die Handschrift des neuen Trainers, nach vorne immer gefährlich und für ein Tor gut. Und es ist eine Truppe, die bis zur letzen Sekunde alles raushaut."

---

Fabian Flinspach, Trainer des FV Asch-Sonderbuch:

“Wir erwarten ein schweres Spiel, da das Spiel zum einen ein Derby ist und zum anderen geht es um wichtige Punkte mit Blick auf den Klassenerhalt. Der Druck liegt jedoch eher bei Blaustein.

Wir gehen aber auf jeden Fall mit dem unbedingten Willen in das Spiel, dieses zu gewinnen. Meine Mannschaft ist gerade sehr gut drauf. Wir wollen an die gezeigten Leistungen und Ergebnisse in der Rückrunde anknüpfen. In vielen Spielen haben wir neben den geholten Punkten auch guten Fußball gezeigt.

Das Spiel in Blaustein wird zunächst jedoch sehr intensiv und von Zweikämpfen geprägt sein. Dies heißt es anzunehmen, um darauf aufbauend spielerische Akzente setzen zu können.

Personell können wir nicht aus dem Vollen schöpfen, bringen aber definitiv eine schlagkräftige Truppe mit nach Blaustein, da sich die Jungs im Moment ordentlich reinhängen und den Konkurrenzkampf im Team annehmen. Dadurch können wir auch personelle Ausfälle auffangen. Außerdem ist unser Torjäger Lars Folcz wieder dabei.

In Blaustein wollen wir unbedingt punkten. Mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt Richtung frühzeitigem Klassenerhalt machen und uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Die Jungs sind heiß darauf und wir freuen uns alle auf das Derby.”

---

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

---

Der TSV Neu-Ulm geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Tabellenletzten SV Ringingen. Die Gäste stehen mit 61 Punkten an der Spitze und feierten zuletzt einen torreichen 6:3-Sieg gegen die SGM Senden-Ay. Ringingen verlor am vergangenen Spieltag mit 0:6 beim SV Westerheim und hat mit neun Punkten kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Im Hinspiel siegte Neu-Ulm mit 4:0.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH

Offenhausen (38 Punkte) empfängt mit dem SV Westerheim (33 Punkte) einen direkten Konkurrenten im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber mussten sich zuletzt mit 1:3 bei SW Donau geschlagen geben, während Westerheim mit einem überzeugenden 6:0 gegen Ringingen aufwartete. Beide Teams wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Das Hinspiel entschied Offenhausen mit 3:2 für sich.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Asselfingen Asselfingen SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der SV Asselfingen belegt mit nur zwölf Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Nach dem 0:5 bei der SG Altheim ist die Lage prekär. Mit SW Donau kommt nun ein Gegner, der sich mit 35 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld befindet und zuletzt mit 3:1 gegen Offenhausen gewann. Das Hinspiel verlor Asselfingen deutlich mit 2:6.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SG Altheim Altheim 15:00 PUSH

Der TSV Langenau steht mit 47 Punkten auf Rang vier, ließ beim 2:2 in Jungingen zuletzt jedoch Punkte liegen. Die SG Altheim landete mit dem 5:0 gegen Asselfingen einen Befreiungsschlag und hat mit nun 21 Punkten wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Langenau wird auf seine Heimstärke setzen müssen, um die aufstrebende SG zu stoppen. Im Hinspiel siegte Langenau klar mit 5:1.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH

Der SC Staig (58 Punkte) bleibt nach dem 3:2-Auswärtssieg in Asch-Sonderbuch ärgster Verfolger des TSV Neu-Ulm. Nun geht es gegen den Tabellenelften SV Jungingen, der zuletzt ein beachtliches 2:2 gegen Langenau erreichte. Jungingen hat mit 27 Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz zwölf und wird in Staig alles geben. Das Hinspiel gewann Staig souverän mit 3:0.