Spiel der Woche: Langenau hadert gegen SV Jungingen mit der Effizienz

Der SV Jungingen verpasste beim 2:2 gegen den TSV Langenau einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Nach der ersten Halbzeit brachte Daniel Dewein die Gäste in der 52. Minute in Führung. Florian Holoch (61.) und Tim Schweizer (73.) drehten das Spiel binnen zwölf Minuten zugunsten der Hausherren. Doch die Freude währte nur kurz: Erneut Dewein traf zwei Minuten später (75.) zum Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase blieb es beim Remis, das beiden Teams nur bedingt hilft.

Marco Kogler, SV Jungingen:

“Die erste Halbzeit hatte Langenau mehr Ballbesitz, aber es gab keine klaren Chancen. In Hälfte zwei hatte wir den besseren Start und hätten in Führung gehen können. Das 1:0 für Langenau war ein Weckruf für uns und meine Mannschaft zeigte Moral und drehte nicht unverdient die Partie. Leider hielt es nicht lang. Am Schluss mussten wir schwer um den Punkt kämpfen und Dalibor Bauer hielt den Punkt für unsere Mannschaft fest. Am Ende ein glücklicher, aber nicht unverdienter Punkt!”

---

Alexander Wagner, TSV Langenau:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel eigentlich klar kontrolliert. Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz, haben den Ball gut laufen lassen, sind aber schwer ins letzte Drittel gekommen und hatten dadurch wenige klare Torchancen. Jungingen kam in den ersten 45 Minuten zu keiner nennenswerten Möglichkeit.

In der zweiten Halbzeit haben wir das dann besser gemacht, mehr Chancen herausgespielt und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Leider haben wir durch einen dummen Abwehrfehler den Ausgleich kassiert und dann nach einem Freistoß das 1:2. Danach hatten wir aber noch fünf, sechs hochkarätige Chancen, von denen wir keine nutzen konnten, und mussten froh sein, zumindest noch das 2:2 gemacht zu haben.

Insgesamt hätten wir heute als Sieger vom Platz gehen müssen. Der Junginger Torwart Dalibor Bauer war für mich der Man of the Match – er hat überragend gehalten. Bei zehn, elf richtig guten Chancen machen wir nur zwei Tore, während Jungingen aus drei Möglichkeiten zwei Treffer erzielt. Für Jungingen ist es sicher ein wichtiger Punktgewinn, für uns bleibt die Enttäuschung, dass wir uns für unser gutes Spiel nicht belohnt haben.“

---

Ein Paukenschlag im Tabellenkeller: Die SG Altheim ließ beim 5:0 gegen den abgeschlagenen SV Asselfingen nichts anbrennen. Martin Pfänder traf früh zur Führung (8.), Kai Cikoglu legte nur zwei Minuten später (10.) nach. Mit dem 3:0 durch Dominik Späth (21.) war die Partie praktisch entschieden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Späth (48.), ehe Jens Stimpfle (87.) den Schlusspunkt setzte. Ein wichtiger Befreiungsschlag für Altheim.

Lange sah es nach einer klaren Sache für die Gäste aus, am Ende wurde es jedoch nochmals spannend. Silvan Laib (6.) und Finn Annabring (39.) brachten Staig mit 2:0 in Front, ehe erneut Annabring (82.) das scheinbar beruhigende 3:0 erzielte. Doch Asch-Sonderbuch bewies Moral: Benjamin Ott (85.) und Tobias Wallisch (90.+4) verkürzten in der Schlussphase, ein Remis blieb den Gastgebern jedoch verwehrt.

Ein verdienter Heimsieg gelang SW Donau gegen den SV Offenhausen. Jona Sachpazidis traf früh zur Führung (10.), doch Pezhman Chalambari glich nach der Pause aus (48.). In der 60. Minute brachte Jona Sachpazidis die Hausherren erneut in Führung, ehe Jannik Sachpazidis in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar machte.

Ein Klassenunterschied offenbarte sich beim deutlichen 6:0-Erfolg von Westerheim über Ringingen. Chris Lehner eröffnete in der 25. Minute, Thorsten Rieck erhöhte zunächst (50.) und sorgte mit weiteren Treffern (63., 74. per Foulelfmeter, 87.) für einen Viererpack. Dazwischen hatte Timo Klein das 3:0 erzielt (60.). Westerheim feierte damit einen Kantersieg und verschaffte sich Luft im Mittelfeld.

Torreich ging es in Neu-Ulm zu, wo der Tabellenführer gegen die SGM Senden-Ay zunächst ein Offensivfeuerwerk abbrannte. Benjamin Klingen schnürte einen lupenreinen Hattrick (2., 12., 25.) und verwandelte zudem einen Foulelfmeter zum 5:0 (32.). Marvin Eze traf früh (14.), Patrick Hanisch erhöhte auf 6:0 (41.). Danach ließen die Hausherren die Zügel schleifen: Simon Fischäß (55.) und Deniz Baris Mrden (69., 75.) verkürzten für tapfere Gäste.

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte die SG Öpfingen gegen den SV Eggingen. Nach der Führung der Gäste durch Stefan Stanger (22.) antwortete Öpfingen kurz vor der Pause: Tom Heimbach (45.+1) und Jonas Herde (45.+2) drehten die Partie innerhalb von Sekunden. In der zweiten Halbzeit verteidigte Öpfingen den knappen Vorsprung leidenschaftlich.