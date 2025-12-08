Spiel der Woche Kreisliga-Edition: Jetzt abstimmen!

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr SV Rott SV Rott FC Eschweiler 2020 Eschweiler 11:00 live PUSH



SV Rott - FC Eschweiler 2020

Zu Gast beim ehemaligen Landesligisten will sich der FC Eschweiler mit drei Punkten in die Winterpause verabschieden und den Druck auf das Top-Duo hochhalten. Die Formkurve spricht für die Gäste, die wettbewerbsübergreifend sechs Siege in Serie einfahren konnten.



FC Eintracht Kornelimünster - SV Nordeifel

Duell der Tabellennachbarn: Eintracht Kornelimünster auf Platz sechs ist nur einen Punkt besser gestellt als der SV Nordeifel auf Rang sieben. Die Heimelf hat sich nach drei Niederlagen gefangen und konnte gegen den FV Eschweiler zuletzt drei Punkte einfahren.





Borussia Brand - SC Ditib Aachen

Der Absteiger Ditib steht mit nur zwei Punkten weiterhin sieglos auf einem Abstiegsplatz. Gegner Borussia Brand ist doppelt gefordert und hat am Donnerstag die Nachholpartie gegen den TuS Lammersdorf zu absolvieren. Gelingt dem Gast kurz vor der Winterpause der erste Saisonsieg?



JSC Blau-Weiss Aachen - SG Rothe Erde/Nirm

Klarer könnten die Vorzeichen nicht sein: Blau-Weiß Aachen, drei Punkte hinter Spitzenreiter Westwacht II auf Rang drei, empfängt die sieglose SG Rothe Erde/Nirm – die bisher bereits 108 (!) Gegentreffer hinnehmen musste.



SG Monschau/Imgenbroich - FC Adler Büsbach

Ein Heimsieg versus ein Auswärtssieg. Die Heimelf braucht dringend Punkte, um vor dem Jahreswechsel den Anschluss herzustellen. Die Gäste hingegen könnten sich mit einem weiteren Dreier im Abstiegskampf Luft verschaffen und die SG auf elf Punkte distanzieren!