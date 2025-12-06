Spiel der Woche kommt aus der Landesliga 2!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Am Wochenende geht es zum SV Brenig.

Satte 43 Prozent der Voting-Teilnehmer wollen das Verfolgerduell zwischen dem SV Brenig und Rasensport Brand live im Radio verfolgen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Ruhrig steht mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Hürth auf Rang zwei – und trifft mit Raspo Brand auf den aktuellen Tabellenachten.

In Brenig erinnert man sich nur ungern an die jüngsten Aufeinandertreffen: Die vergangenen drei Duelle gingen allesamt an die Mannschaft von Daniel Fromberg. Der FC Hürth, zeitgleich zu Gast beim Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen, steht vor einer hohen Auswärtshürde. Soll der SVB den Kontakt zur Tabellenspitze halten, sind drei Punkte an der Schützheide Pflicht.

Die Ergebnisse der restlichen Partien, die zur Auswahl standen: