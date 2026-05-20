Spiel der Woche: Kein Voting – dafür Fernduell um den Aufstieg

SV Breinig – FC Hürth

Für den Spitzenreiter FC Hürth bietet das Gastspiel beim Tabellendritten SV Breinig die große Chance, ein nervenaufreibendes Endspiel am letzten Spieltag abzuwenden. Die Mannschaft von Trainer Nico Beck steht vor einer Reifeprüfung: Bereits ein Unentschieden würde Hürth den mathematisch sicheren Aufstieg garantieren, da ein Abrutschen auf den dritten Rang dann nicht mehr möglich wäre. Die Heimelf aus Breinig hingegen klammert sich an ihre letzte, minimale Chance auf den Vizetitel – ein Punktverlust gegen den Primus wäre gleichbedeutend mit dem endgültigen Ende aller Träume. Dass der Regionalliga-Absteiger ein unbequemer Gegner ist, erlebte Breinig bereits im Hinspiel, als man trotz einer frühen Führung noch mit 1:3 den Kürzeren zog. Doch Kabambi, Neuhäuser, Al-Ali und Co streben nach dem Maximum: Um auch eine Vorentscheidung um die Meisterschaft zu erzwingen, sind drei Punkte fest eingeplant.