Spiel der Woche: Kein Voting – dafür Fernduell um den Aufstieg

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Eigentlich stimmen die FuPa-User über das Hightlight-Spiel ab, an diesem Wochenende steht jedoch bereits fest, von welchen Plätzen gesendet wird.
Es ist der Show-Down in der Landesliga Staffel 2: Fällt am Pfingsmontag die Entscheidung über Titel oder Aufstieg – oder bleibt am Ende alles offen?
Für den Spitzenreiter FC Hürth bietet das Gastspiel beim Tabellendritten SV Breinig die große Chance, ein nervenaufreibendes Endspiel am letzten Spieltag abzuwenden. Die Mannschaft von Trainer Nico Beck steht vor einer Reifeprüfung: Bereits ein Unentschieden würde Hürth den mathematisch sicheren Aufstieg garantieren, da ein Abrutschen auf den dritten Rang dann nicht mehr möglich wäre. Die Heimelf aus Breinig hingegen klammert sich an ihre letzte, minimale Chance auf den Vizetitel – ein Punktverlust gegen den Primus wäre gleichbedeutend mit dem endgültigen Ende aller Träume. Dass der Regionalliga-Absteiger ein unbequemer Gegner ist, erlebte Breinig bereits im Hinspiel, als man trotz einer frühen Führung noch mit 1:3 den Kürzeren zog. Doch Kabambi, Neuhäuser, Al-Ali und Co streben nach dem Maximum: Um auch eine Vorentscheidung um die Meisterschaft zu erzwingen, sind drei Punkte fest eingeplant.
TuS Chlodwig Zülpich befindet sich im moralischen und mathematischen Dilemma des Saisonendspurts. Gewinnt die Sasse-Truppe ihr Heimspiel gegen den Tabellenneunten Kurdistan Düren, müssten die Verantwortlichen paradoxerweise zeitgleich dem Rivalen FC Hürth im Parallelspiel die Daumen drücken. Der Grund für diese Schizophrenie der Tabelle: Siegt Hürth in Breinig, wäre Zülpich bei dann sieben Punkten Vorsprung auf Platz drei der Aufstieg in die Mittelrheinliga als Vizemeister nicht mehr zu nehmen. Gleichzeitig würde ein Hürther Erfolg jedoch bedeuten, dass der Zülpicher Traum von der Meisterschaft bei vier Zählern Rückstand und nur noch zwei verbleibenden Partien in utopische Ferne rückt. Ungeachtet aller Rechenspiele gilt für die Sasse-Elf am Sonntag auf heimischer Anlange nur eine Devise: Ein Heimsieg gegen die Tan-Elf ist die elementare Grundvoraussetzung für jedes positive Szenario.