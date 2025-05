Spiel der Woche: "Hochverdient - auch in der Höhe verdient gewonnen"

Der SV Allmersbach feierte einen klaren 4:1-Sieg bei SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Mario Greiner brachte Allmersbach bereits in der 9. Minute in Führung, Marius Weller legte mit einem Doppelpack in der 11. und 16. Minute nach. Moritz Stoppel konnte für Oppenweiler-Strümpfelbach in der 12. Minute verkürzen, doch Greiner sorgte in der 72. Minute für den endgültigen 4:1-Endstand.

Stimme von Lucas Röhrle (SG Oppenweiler-Strümpfelbach) vor dem Spiel "Unsere personelle Situation bleibt sehr spannend. Stand heute sind verletzt oder angeschlagen: Moritz Stoppel, Even Stoppel, Lukas Rosenke, Jovan Vucetic, Marcel Friz und Louis Piscopo. Da wir seit Jahren immer auf junge Spieler setzten die Bock auf Oppes haben, konnten wir das auf beeindruckende Weise am Sonntag gegen Nellmersbach kompensieren. Mit einem durchschnittlichen Alter von 21,8 Jahren, davon drei A-Jugend Spieler (2006). Das als kurzer Rückblick was eigentlich auch direkt der Ausblick ist. Wir haben eine klare Philosophie in Oppenweiler auf junge und willige Spieler zu setzen und das zahlt sich seit Jahren aus. Jetzt sind sie durch die vielen Verletzungen der erfahrenen Spieler in der Verantwortung und haben das herausragend gemacht und werden auch am Sonntag wieder alles auf dem Feld lassen für Grün-Gelb. Allmersbach ist für mich die insgesamt beste Mannschaft der Liga. Die Kombination aus Qualität der einzelnen Spieler, Struktur im Verein und Zusammenhalt auf dem Platz macht sie für mich zum schwersten Gegner der Liga. Also eine geile Möglichkeit für unsere aktuell extrem junge Mannschaft sich zu messen und zu entwickeln. Und wer weiß vielleicht haben wir ja die nächste Überraschung für die Liga im Gepäck." Stimme von Hannes Stanke (SV Allmersbach) nach dem Spiel "Hochverdient - auch in der Höhe verdient gewonnen." FuPa-Redaktionstipp Umkämpfter 3:2-Sieg des SVA. ---

Der TSV Obersontheim setzte sich mit 1:0 gegen den TSV Schornbach durch. Luis Immel erzielte das einzige Tor des Spiels in der 37. Minute und sicherte damit seinem Team drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. ---

Der SV Fellbach II verlor sein Heimspiel gegen den TSV Gaildorf mit 1:6. Serkan Uygun (7.) brachte die Gäste früh in Führung. Marco Egger (18.), Uygun (20.) und Angelo Tulino (31.) legten zur 4:0-Pausenführung nach. Rafail Filippidis verkürzte für die Hausherren nach 54 Minuten. DOch Julian Ammon (85.) und Hendrik Franken (86.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Im Duell zwischen TSV Sulzbach-Laufen und SSV Steinach-Reichenbach endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Jannik Obieglo brachte Sulzbach-Laufen in der 38. Minute in Führung, doch Tim Draeger glich für Steinach-Reichenbach in der 78. Minute aus. ---

Auch das Spiel zwischen dem FC Welzheim und den Sportfreunden DJK Bühlerzell endete unentschieden, 1:1. Lukas Lehmann brachte Welzheim früh in der 3. Minute in Führung, doch Florian Dambacher erzielte den Ausgleich für Bühlerzell in der 76. Minute. ---

Im Aufeinandertreffen zwischen TURA Untermünkheim und TSV Nellmersbach gab es ein 2:2-Unentschieden. Jannis Kronmüller brachte Untermünkheim in der 5. Minute in Führung, doch Sascha Schmalz glich für Nellmersbach in der 57. Minute aus. Marco Pfauser brachte Untermünkheim erneut in Führung (62.), ehe Kevin Schreiner in der 71. Minute für Nellmersbach den Ausgleich erzielte. ---

TSV Schmiden setzte sich mit einem deutlichen 7:3 gegen den SC Bühlertann durch. Jason Orzol brachte Bühlertann früh in der 4. Minute in Führung, doch Jonas Trübendörfer erzielte in der 14. Minute ein Eigentor, das den Ausgleich brachte. Elian Hasani (20.), Daniel Acri (40.), Skender Godanci (45.+2), Elian Hasani (55.), Tommaso Siena (66.), und Pasquale Siena (90.+1, Foulelfmeter) erzielten die weiteren Tore für Schmiden. ---

Die SG Schorndorf drehte ihr Heimspiel gegen den TSV Rudersberg. Patrick Keinath brachte Rudersberg nach 55 Minuten in Führung, doch Matthias Morys (82.) und Sokol Kacani (90.) drehten für den Tabellenführer die Partie. ---