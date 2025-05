Spiel der Woche: "Für mich die insgesamt beste Mannschaft der Liga"

Stimme von Lucas Röhrle (SG Oppenweiler-Strümpfelbach) "Unsere personelle Situation bleibt sehr spannend. Stand heute sind verletzt oder angeschlagen: Moritz Stoppel, Even Stoppel, Lukas Rosenke, Jovan Vucetic, Marcel Friz und Louis Piscopo. Da wir seit Jahren immer auf junge Spieler setzten die Bock auf Oppes haben, konnten wir das auf beeindruckende Weise am Sonntag gegen Nellmersbach kompensieren. Mit einem durchschnittlichen Alter von 21,8 Jahren, davon drei A-Jugend Spieler (2006). Das als kurzer Rückblick was eigentlich auch direkt der Ausblick ist. Wir haben eine klare Philosophie in Oppenweiler auf junge und willige Spieler zu setzen und das zahlt sich seit Jahren aus. Jetzt sind sie durch die vielen Verletzungen der erfahrenen Spieler in der Verantwortung und haben das herausragend gemacht und werden auch am Sonntag wieder alles auf dem Feld lassen für Grün-Gelb. Allmersbach ist für mich die insgesamt beste Mannschaft der Liga. Die Kombination aus Qualität der einzelnen Spieler, Struktur im Verein und Zusammenhalt auf dem Platz macht sie für mich zum schwersten Gegner der Liga. Also eine geile Möglichkeit für unsere aktuell extrem junge Mannschaft sich zu messen und zu entwickeln. Und wer weiß vielleicht haben wir ja die nächste Überraschung für die Liga im Gepäck."

Stimme von Hannes Stanke (SV Allmersbach) "Für mich ist das ein Spiel wie jedes andere auch. Ich persönlich habe keinerlei Bezug zu Oppenweiler. Ich weiß aber auch, dass es für viele Spieler von uns ein Spiel ist, auf das sie sich die ganze Saison freuen. Im Hinspiel gab es ärgerliches Remis und im Pokal war es eine klare Sache für uns. Oppenweiler vor der Saison einer der Top-Favoriten und jetzt gegen uns eigentlich die letzte Chance und Oppenweiler muss unbedingt gewinnen wollen sie ihre Aufstiegchance wahren. Wir spielen eine super Runde und haben bis jetzt gegen alle Teams aus der Tabellenspitze auswärts gewonnen, außer Remis in Nellmersbach. Wir haben, anders wie Oppenweiler, noch ein Spiel in der Hinterhand und können ohne Druck und voller Vorfreude dort hinfahren. Haben uns trotz gravierender Personalausfälle über die gesamte Rückrunde hinweg nochmal deutlich als Team gesteigert und sind bereit, vor allem auswärts."

Redaktionstipp Umkämpfter 3:2-Sieg des SVA.

