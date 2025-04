Spiel der Woche: Erster TSV Neu-Ulm will gegen Zweiten Staig bestehen

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Der Tabellenführer gastiert beim ungeschlagenen Zweiten – ein echtes Endspiel im Aufstiegsrennen. Während der TSV Neu-Ulm nach dem 4:4 gegen Langenau Punkte ließ, bewahrte der SC Staig beim 1:1 in Westerheim seine ungeschlagene Weste. Mit nur einem Punkt Rückstand könnte Staig die Tabellenführung mit einem Heimsieg übernehmen. Beide Teams verfügen über die stärksten Defensivreihen der Liga, zugleich über enorme Offensivqualität. Dieses Duell hat Finalcharakter – und dürfte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.

---

Tim Hille, Trainer des SC Staig:

"Ich gehe von einem 50:50 Spiel aus in dem wir wissen, dass beim Gegner im Vergleich zur Hinrunde nochmals mehr Qualität auf dem Platz stehen wird. Aber wir kennen auch unsere Qualitäten, in die wir sehr vertrauen und gehen mit vollster Überzeugung und dem nahezu kompletten Kader in dieses Spiel."

Stephan Baierl, Trainer des TSV Neu-Ulm:

„Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es derzeit an der Spitze zugeht. Uns trennt lediglich ein Punkt. Zwischenzeitlich lagen wir bereits fünf Zähler hinter Staig, konnten diesen Rückstand jedoch durch konstant starke Leistungen in eine knappe Führung umwandeln. Die bevorstehende Partie ist sicherlich ein Fingerzeig, wohin die Reise gehen kann. Dennoch bin ich überzeugt, dass sie nicht vorentscheidend für die Meisterschaft sein wird. Nach unserem Duell stehen schließlich noch neun Spieltage aus, und jedes einzelne Spiel muss erst gespielt werden – unabhängig vom Tabellenstand oder der momentanen Form des Gegners.

In den vergangenen Wochen haben wir erkannt, dass selbst eine dominante Spielweise kein Garant für einen sicheren Sieg ist. Gegen Staig erwartet uns nun ein hochklassiges und emotionales Duell. Aus dem Hinspiel, unserer bislang einzigen Saisonniederlage, haben wir noch eine offene Rechnung. Diese Niederlage war aus heutiger Sicht sicherlich nicht unverdient, dennoch nagt sie weiterhin an uns. Unser Anspruch ist es, in Staig zu gewinnen und diese Scharte auszuwetzen. Uns ist dabei bewusst, wie schwierig dieses Unterfangen wird – zumal ein stimmungsvolles Umfeld mit zahlreichen Zuschauern zu erwarten ist, das Staig zusätzlich beflügeln wird.

In einer Partie zweier Teams auf Augenhöhe wird es auf Nuancen ankommen. Beide Mannschaften verfügen über individuelle Qualitäten, die den Unterschied ausmachen können. Entscheidend wird sein, in den entscheidenden Momenten wach zu sein und das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Wir reisen mit Selbstvertrauen an, nachdem wir vier unserer letzten fünf Ligaspiele gewinnen konnten. Ich gehe davon aus, dass auch Staig unsere Ergebnisse mit Respekt zur Kenntnis genommen hat.

Das Rennen um den Titel bleibt spannend – auch unabhängig vom Ausgang dieser Partie. Personell sieht es bei uns aktuell so aus, dass einige Spieler angeschlagen sind. Maximilian Gross, Nico Kurz und Patrick Hanisch konnten zuletzt nur eingeschränkt trainieren, Lucas Torres wird uns voraussichtlich fehlen. Zudem haben wir in dieser Woche ein Pokalspiel gegen Langenau zu absolvieren, was uns in der Kaderplanung zusätzlich fordert. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld bringen werden. Ich freue mich auf das Spiel und bin guter Dinge, dass wir mit einem positiven Ergebnis aus Staig zurückkehren.“

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

---