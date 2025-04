Spiel der Woche: "Dieses Derby haben wir total verdient gewonnen"

Stimme von Trainer Thomas Wohland (GSV Maichingen) "Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel, haben die Zweikämpfe gesucht und gewonnen. Leider sind wir anfangs mit unseren Torchancen fahrig umgegangen. Und in zwei, drei Situationen hatten wir Glück bei den Umschaltaktionen von Böblingen. Der Treffer mit dem Halbzeitpfiff hat uns dann natürlich gut getan und war verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel weiter im Griff gehabt und schöne Tore herausgespielt und erzielt. Dieses Derby haben wir total verdient gewonnen auch weil meine Jungs es wollten."

Vor 223 Zuschauern begann die Partie vielversprechend für die Gastgeber. Malik Eyüpoglu brachte seine Mannschaft in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der TSV Weilimdorf zeigte eine beeindruckende Reaktion und drehte noch vor der Halbzeit das Spiel. Riccardo Scarcelli erzielte in der 39. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste direkt nach der Pause mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute in Führung. Enis Küley erhöhte in der 53. Minute auf 3:1.In der 60. Minute sorgte Bastian Joas mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Trotz aller Bemühungen gelang dem SC Geislingen lediglich in der Schlussminute noch ein Treffer. Fares Aljwir verkürzte in der 90. Minute auf 2:4, doch der TSV Weilimdorf ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

---