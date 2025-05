Spiel der Woche: "Der späte Ausgleich ist natürlich sehr ärgerlich"

Der 24. Spieltag der Landesliga Süd hat das Titelrennen noch enger gemacht. Sowohl SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen als auch SV Victoria Seelow kommen auf 56 Punkte, wobei Seelow durch einen klaren Auswärtssieg in Erkner den besseren Eindruck hinterließ. Im FuPa-Spiel der Woche musste der Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen beim FSV 63 Luckenwalde II in letzter Sekunde den Ausgleich hinnehmen.

Im FuPa-Spiel der Woche schien der Tabellenführer lange auf der Siegerstraße. Niklas Goslinowski brachte Miersdorf/Zeuthen in der 22. Minute in Führung, Toni Hager legte vier Minuten später zum 0:2 nach. Doch Luckenwalde II kam noch vor der Pause durch John Gruber (45.) zurück ins Spiel und drängte in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich. Der fiel schließlich spät – Mateus Kolenda traf in der 90. Minute zum 2:2.

Jens Neumann (Sportlicher Leiter des FSV 63 Luckenwalde II): "Es war ein sehr hochklassiges Spiel heute von beiden Seiten, ein absolutes Spitzenspiel der Landesliga. Man halt auch gesehen, dass da der Tabellenführer zu Gast ist. Aber wir haben super gegengehalten. In der ersten Halbzeit machen wir die Tore halt nicht und kriegen dann durch einen langen Einwurf das Tor, liegen dann 0:2 zurück. Das hat uns aber nicht zurückgeworfen. Wir haben weitergemacht. haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal eine Schippe raufgelegt, nochmal Chancen erspielt und dann hinten raus verdient, auch wenn es dann mit der letzten Aktion ist, aber wir haben verdient einen Punkt geholt. Wir sind alle glücklich mit dem Punkt. Ich glaube, das war halt auch ein Stück weit Werbung für die Landesliga Süd."

Thorsten Beck (Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): "Der späte Ausgleich ist natürlich sehr ärgerlich, besonders weil er aus einer unübersichtlichen Situation nach einem langen Ball in der 96. Minute entsteht. Trotzdem bin ich stolz auf die kämpferische Leistung meiner Mannschaft. Wir haben über 90 Minuten alles reingeworfen, uns in jeden Zweikampf geworfen und gegen eine individuell stark besetzte Reserve aus Luckenwalde leidenschaftlich verteidigt. Auch wenn das Unentschieden am Ende leistungsgerecht ist, hätten sich meine Jungs für ihren Einsatz mehr verdient gehabt. Besonders hervorheben möchte ich unsere geschlossene Teamleistung und unseren Torwart Manuel Mücke, der uns mit starken Paraden im Spiel gehalten hat. Unterm Strich nehmen wir einen wichtigen Punkt mit, der auf einer enormen Willensleistung basiert."

Krieschow II begann vor heimischer Kulisse stark und belohnte sich mit zwei Treffern von Louis Scheppan. Der Angreifer brachte sein Team in der 32. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 51. Minute zum 2:0 nach. Doch Guben zeigte Moral: Franz Krüger verkürzte in der 60. Minute zunächst auf 1:2 und traf dann in der 82. Minute zum Ausgleich. ---

Wernsdorf erwischte einen Traumstart: Gordan Griebsch traf in der 14. Minute zum 1:0. Zwar glich Leonard Kotte acht Minuten später für Hohenleipisch aus, doch dann spielten nur noch die Gäste. Max Milz stellte mit einem Doppelschlag in der 31. und 36. Minute auf 3:1, ehe Gordan Griebsch mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Pausenstand von 4:1 herstellte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte erneut Leonard Kotte in der 61. Minute auf 2:4, doch Frankonia machte durch Gordon Teichert in der 77. Minute alles klar. ---

Beim FSV Union Fürstenwalde II reichte dem SV Döbern ein früher Treffer von Christian Heinke in der 23. Minute zum 1:0-Auswärtssieg. Trotz der frühen Führung versäumte es Döbern, für klare Verhältnisse zu sorgen, brachte den knappen Vorsprung vor 43 Zuschauern aber über die Zeit. ---

Alexander Brandt traf in der 34. und 44. Minute zur 2:0-Pausenführung. Justin Gewiss brachte Lauchhammer in der 62. Minute zurück, doch Tom Rönsch (68.), Martin Mangabo Ongori (74.) und Ahmed Abba Abdullahi (90.+4) machten den Heimsieg perfekt. Gewiss hatte in der 90. Minute zwar noch einmal getroffen, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern. ---

Phönix Wildau ließ gegen das abgeschlagene Schlusslicht nichts anbrennen. Morris Marten Wiechert eröffnete in der 32. Minute mit dem 1:0. Gabriel Escobar erhöhte mit dem Pausenpfiff auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Albert Rychter in der 87. Minute. Mit dem neunten Saisonsieg verbessert sich Wildau auf 32 Punkte. ---

Im Abstiegskampf gelang Ströbitz ein wichtiger Heimsieg. In einer engen Partie mit wenigen Chancen traf Ben Twarroschk in der 76. Minute zum einzigen Tor des Tages. Während Ströbitz jetzt 28 Punkte hat, bleibt Peitz bei 15 Punkten stehen. --- Gestern, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Victoria Seelow Seelow 0 4 + Video Marco Rossak traf in der 37. Minute zur Führung, Elias Wroblewski erhöhte in der 52. Minute. Anschließend schlug Rossak doppelt zu – in der 76. und 83. Minute – und krönte seine starke Leistung mit einem Dreierpack.