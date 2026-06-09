Spiel der vergebenen Chancen

– Foto: Cindy Scholz

Dementsprechend motiviert und konzentriert gingen die Koseltaler auch in die Partie und bestimmte die erste Halbzeit bis in die Nachspielzeit ziemlich eindeutig. Doch leider scheiterten sie, wie so oft in dieser Saison, an der kläglichen Chancenverwertung. So hatte Oliver Hölzel in den Minuten 6 und 35 jeweils freistehend die große Chance zur Führung, doch klärte einmal der Kahlaer Torhüter und dann verzog er ziemlich deutlich. Zudem parierte der Keeper der Gastgeber in Minute 27 einen abgefälschten Fernschuss von Tom Becker großartig. Dieser scheiterte zwei Minuten vor dem Wechsel dann erneut am gut reagierenden Schlussmann. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber dann die Partie fast auf den Kopf, doch scheiterten sie dreimal am herausragend reagierenden VfR- Keeper Richie Steinbach.

In Halbzeit zwei war die Dominanz des VfR nicht mehr so deutlich, doch hatten sie auch hier die besseren Chancen. Dieses mal versagten Janek Köcher und Maurice Junge die Nerven, indem ersterer freistehend eine Kopfballvorlage von Morris Möller verpasste und Maurice Junge sieben Minuten vor Schluss zu lang zögerte und sein Abschluss aus Kurzdistanz geblockt wurde. Da sich Kahla bei seinen Kontermöglichkeiten auch nicht mit Ruhm bekleckerte und diese selten gut ausspielte, blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.

Auf Grund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen ist der VfR nun am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen, da man aus eigener Kraft nur noch viertletzter werden kann, aber je nach Ergebnissen in der Landesliga aus dieser 2 oder 3 Absteiger in die Landesklasse 1 drohen, und somit die Zahl der Absteiger auf vier oder fünf anwachsen würde. Also heißt es, am Samstag erst einmal Westvororte Gera und Saalfeld die Daumen zu drücken, damit man am Sonntag den Klassenerhalt wieder in den eigenen Händen hat. Aber auch bei ungünstigem Ausgang in der Landesliga gilt es am Sonntag gegen Apolda nochmals alle Kräfte zu bündeln, um diese zu überholen und vielleicht diesmal mehr Glück mit den Ergebnissen auf den anderen Plätzen zu haben.