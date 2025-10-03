Spiel der Spiele in Haselbach überstrahlt alles

Am vorletzten Hinrunden-Spieltag kommt es in der Kreisliga West zum Spiel der Spiele. Bereits am heutigen Feiertag steigt in Haselbach das Gipfeltreffen zwischen dem entthronten SV Haselbach und dem neuen Spitzenreiter und Lokalnachbarn SV Schwandorf-Ettmannsdorf II. Ob erneut die Tabellenführung wechselt? Indes sind die Verfolger TV Nabburg (gegen Dürnsricht) und SV Kemnath a.B. (gegen Katzdorf) erst am Sonntag an der Reihe.



Mehr Spitzenspiel geht nicht: Ex-Spitzereiter SV Haselbach (2., 27) empfängt schon heute den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (1., 29) zum absoluten Spitzenspiel und zum Kampf um die Tabellenspitze. Während sich der SVSE II zuletzt den Dreier gegen die SG Silbersee 08 einholen konnte, musste Haselbach beim SC Katzdorf die zweite Niederlage in Folge einstecken.







Beim TSV Detag Wernberg (8., 14) findet sich am kommenden Samstag der SV Diendorf (11., 10) ein. Der Gast hatte am vergangenen Wochenende aufgrund der Spielverlegung gegen den TSV Nittenau spielfrei, während Detag Wernberg beim TSV Dieterskichen im Remis einen Punkt einheimste.







Der TSV Nittenau (13., 6) muss am zwölften Spieltag auswärts ran und zwar beim FC OVI-Teunz (7., 14) an. Nittenau hatte am letzten Spieltag aufgrund der angesprochenen Spielverlegung spielfrei. OVI-Teunz konnte sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Kemnath a.B. die Maximalausbeute einholen.







Beim SV Kemnath a.B. (4., 21) ist am Sonntag der SC Katzdorf (5., 16) zugegen. Während sich die Hausherren der Partie am vergangenen Spieltag gegen den FC OVI-Teunz geschlagen geben mussten, sicherten sich die Katzdorfer gegen den SV Haselbach die vollen drei Punkte.







Die SG Silbersee 08 (9., 12) tritt am Sonntag auf heimischem Terrain gegen den 1. FC Schmidgaden (10., 12) an. Die Gastgeber der kommenden Partie mussten sich am letzten Spieltag gegen die SV Schwandorf-Ettmannsdorf II eine Niederlage eingestehen. Doch auch der 1. FC ging zuletzt gegen den TV Nabburg leer aus.







Auf Reisen ist die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 10), die beim TV Nabburg (3., 23) gastiert. Der Gastgeber sicherte sich am letzten Spieltag gegen den FC Schmidgaden den Heimdreier, während sich die DJK gegen den TSV Stulln nicht durchsetzen konnte und somit leer ausging.





Der TSV Stulln (6., 15) empfängt zum zwölften Spieltag den TSV Dieterskirchen (14., 6). Die Gäste dieser Begegnung konnte sich vor Wochenfrist einen Punkt im Remis gegen den TSV Detag Wernberg einholen. Die Hausherren hingegen sicherten sich am vergangenen Spieltag den klaren Dreier bei der DJK Dürnsricht-Wolfring.