Spiel der SG Eintracht abgesagt

Bad Kreuznach. Was sich bereits in der vergangenen Woche angedeutet hatte und vom Sportlichen Leiter Oliver Holste nach dem 6:4-Heimspektakel gegen die SG Hüffelsheim als „höchstwahrscheinlich“ eingestuft wurde, ist jetzt fix.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Auch für die Verbandsliga-Kicker von Eintracht Bad Kreuznach hat die Winterpause begonnen. Das für den kommenden Samstag angesetzte Nachholspiel bei Tabellenführer TuS Mechtersheim muss ausfallen. Der fast auf Rhein-Höhe liegende Platz an der Kirschenallee im Römerberger Ortsteil ist unbespielbar. Als neuer Ersatztermin ist Ostersamstag, 4. April, vorgesehen. Für die Eintracht geht die Punktspiel-Saison am Sonntag, 22. Februar, beim TuS Hohenecken mit der Nachholpartie des 17. Spieltags weiter.