Allgemeines

Spiel der Saison? Bonlanden kassiert bei 8-Tore-Ritt Ausgleich in 90+6

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht über das Nachholspiel.

von Nicolas Bläse · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen startete nach der Winterpause in die verbleibenden Spiele der Saison. Im Nachholspiel war ordentlich Spektakel geboten.

---

Gestern, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
4
4

In einem packenden Duell der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen trennten sich der TV Darmsheim und der SV Bonlanden mit 4:4. Simon Zweigle brachte die Gastgeber in der 17. und 32. Minute mit zwei Toren in Führung. Doch Christian Weiller und Iakovos Kaligiannidis glichen für Bonlanden aus. Weiller traf erneut und stellte auf 2:3. In der Schlussphase glich Fabian Schneider für Darmsheim aus, bevor Yannic Poet in der Nachspielzeit für Bonlanden traf. Doch Schneider sorgte mit seinem zweiten Treffer für das letzte Wort und sicherte den Punkt.

