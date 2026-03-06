Spiel der Gegensätze in Hennef – Ärgert Hürth Königsdorf?

Königsdorf möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen – Foto: Michael Schmidt, Volker Lemm

Duell der Gegensätze in Hennef Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar: Spitzenreiter Hennef trifft auf den Vorletzten aus Pesch. Gästetrainer Yavuz Günay ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst, will sich mit seiner Mannschaft aber nicht verstecken. „Hennef ist eines der Top-Teams. Dort zu punkten wird nicht leicht und wir haben großen Respekt. Wir werden aber mutig agieren, weil wir nichts zu verlieren haben." Die Gastgeber wollen nach der Niederlage gegen Bergisch Gladbach zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen vieles besser machen als im letzten Spiel. Das betrifft gerade die Offensive. Wir wollen präsent sein und Torabschlüsse suchen. Am Ende wollen wir die Tabellensituation bestätigen", erklärt Hennefs Trainer Mutlu Demir.

Morgen, 14:30 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Pesch Pesch 14:30 live PUSH

Schwierige Aufgabe für Vichttal in Bonn

Auch für den VfL Vichttal steht eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an. Der Tabellenletzte reist zum zweitplatzierten Bonner SC, der den Anschluss an Tabellenführer Hennef halten möchte. Vichttals Trainer Imad Laadim zeigt sich kämpferisch: „Wir stecken im Abstiegskampf, wollen aber zeigen, dass wir in diese Liga gehören. Wir möchten als Team geschlossen auftreten und alles auf den Platz lassen." Der BSC geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Nur ein Punkt trennt das Team von Tabellenführer Hennef. Trainer Recep Kartal sieht sein Team auf einem guten Weg: „Wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen. Wir sind als Mannschaft sehr gut drauf, auch wenn wir einige Ausfälle zu beklagen haben."

Morgen, 16:30 Uhr Bonner SC Bonner SC VfL Vichttal VfL Vichttal 16:30 PUSH

Eilendorf will zurück in die Erfolgsspur Der SV Eilendorf hat zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen und will nun bei Germania Erftstadt wieder punkten. Auch die Gastgeber warten in der Rückrunde noch auf ihren ersten Zähler. Dustin Esser, Trainer der Germania, sieht seine Jungs aber gut vorbereitet: „Wir hatten eine sehr starke Trainingswoche. Wenn wir unsere individuellen Fehler abstellen, dann können wir jeden schlagen, gerade zu Hause." Esser erwartet ein „intensives Spiel und einen echten Fight."

Bergisch Gladbach will den Rückrundenstart „vergolden" Mit zwei Siegen, unter anderem gegen Tabellenführer Hennef, ist Bergisch Gladbach sehr gut in die Rückrunde gestartet. Gegen Deutz peilt Bergisch Gladbach den nächsten Dreier ein, auch wenn Trainer Simon Felser vor den kommenden Gegner warnt: „Deutz ist immer gefährlich und schwierig zu bespielen. Sie besitzen mehr Qualität als der Tabellenplatz aussagt. Es wird ein enges Spiel. Dennoch wollen wir unseren Rückrundenstart vergolden." Deutz wiederum freut sich mal wieder auf ein Heimspiel. Mehmet Isik weiß aber um die schwere Aufgabe: „Mit Bergisch Gladbach wartet ein spielerisch starker Gegner auf uns. Wir wissen, dass es keine leichte Aufgabe wird." Nach dem Sieg letzte Woche soll seine Truppe den „Schwung mitnehmen und alles geben."

Rückt Rheinsüd an Düren ran? Im Nachholspiel unter der Woche gelang den Kölnern der Sieg gegen Hürth. Rheinsüd-Trainer Carsten Kerkhoff sah dabei einen guten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben unsere Spielprinzipien perfekt umgesetzt und dadurch einen verdienten Heimsieg eingefahren. Das Ziel ist es jetzt daran anzuknüpfen, und erneut erfolgreich zu sein." Mit einem Sieg würde der Rangachte auf vier Punkte an den 1. FC Düren heranrücken. Das möchten die Gastgeber natürlich verhindern. Dürens Trainer Elias Ponsen weist vor allem auf den nötigen Fokus seiner Mannschaft hin: „Wenn wir unser eigenes Spiel durchziehen, als Mannschaft auftreten und konzentriert sind, haben wir eine gute Chance. Wir müssen von der ersten Minute an wach sein und alles geben."