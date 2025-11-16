Spiel der 100 Chancen Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf unterliegt beim TSV Aindling trotz Dutzender Großchancen 0:2.

Fünfmal in Folge hatte der TSV Aindling in der Fußball-Landesliga Südwest gewonnen und seine Gegner teilweise dominiert. Der TSV Jetzendorf wollte diese Serie beenden. Die Gäste machten vor allem in der ersten Hälfte sehr viel richtig, mussten sich am gestrigen Sonntag aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Markus Pöllner trauerte vergebenen Möglichkeiten nach – und davon gab es reichlich.

Jetzendorf ergriff beim formstärksten Team der Liga selbst die Initiative, hatte zahlreiche Chancen – darunter einige Hochkaräter. Niklas Schröder klaute Aindlings Torhüter Kevin Schmidt den Ball, traf dann aber nur das Außennetz (12.). Auch Stefan Stöckl brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (29.).

Kurz vor der Pause wackelte Aindling dann richtig, doch die Jetzendorfer ließen weitere Großchancen liegen. Auf der anderen Seite war Liga-Toptorjäger Laurin Völlmerk bei der Jetzendorfer Defensive gut aufgehoben. Nur einmal kam der 20-Tore-Mann zum Abschluss, sein Kopfball ging aber ein gutes Stück über die Latte.

So ging es ohne Tor in die Pause. Zu wenig für die Jetzendorfer. „Wir hätten 3:0 oder sogar 4:0 führen können - vielleicht sogar müssen”, sagte Pöllner.

Nach dem Seitenwechsel folgte die kalte Dusche: Marco Ruppenstein versuchte es einfach mal aus 20 Metern, der platzierte Schuss schlug hinter Torwart Jeremy Manhard ein (48.). Damit war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Die Jetzendorfer wehrten sich nach dem Rückstand, hatten jedoch weiterhin kein Glück im Abschluss. Der Pfosten stand nach einem Freistoß von Frederic Rist dem Ausgleich im Weg (54.). Erst danach ließen die Jetzendorfer nach – vielleicht auch, weil sie bis dahin viel investiert hatten.

Aindling kontrollierte die Begegnung. In der Schlussphase machte Moritz Wagner mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar.

Jetzendorf zeigte zwar eine starke Leistung, konnte sich dafür aber nichts kaufen. „Vor allem in der ersten Hälfte waren wir richtig gut. Doch ausgerechnet da haben wir das Spiel verloren”, so Pöllner, „denn wenn du die Chancen nicht nutzt, wird es halt schwer, gegen eine Topmannschaft in dieser Form etwas mitzunehmen.”

Trainer Markus Pöllner