„Spiel auf Augenhöhe“: SpVgg Markt Schwabener Au II verpasst erste Punkte gegen Hohenbrunn Kreisklasse 1

Im nunmehr fünften Anlauf ist die Kreisliga-Reservemannschaft der SpVgg Markt Schwabener Au nur „haarscharf“ an ihrem ersten Punkterfolg in der laufenden Spielzeit vorbeigeschlittert. So jedenfalls die Sichtweise von Schwaben-Trainer Matthias Reiter nach einem „Spiel auf Augenhöhe“ gegen den TSV Hohenbrunn-Riemerling, das Eva-Maria Zollner mit dem 1:0 nach wenigen Sekunden eröffnet hatte. Per Strafstoß (9.) und Nachschlag (15.) drehte Hohenbrunn die Partie jedoch binnen sechs Minuten – ehe die Heimelf ihrerseits durch Zollners Doppelpack egalisieren konnte (24.).