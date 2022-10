Spiel auf Augenhöhe, mit dem glücklicheren Ende für die SG Ebnet!

Am Sonntag abend stand das Spitzenspiel in der Landesliga an. Die SG Winden/Simonswald auf dem ersten Platz gegen die SG Ebnet, welche den zweiten Platz belegten. Von Beginn an zeigte sich, beide Mannschaften hatten ordentlich Respekt voreinander und die Nervosität auf beiden Seiten war ab der ersten Minute spürbar.

Beide Mannschaften zeigten kein besonders gutes Spiel, dies hing vor allem damit zusammen, dass es sich beide Mannschaften schwer machten ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Sobald ein Team versuchte ins Spiel zu kommen, wurde dies unterbunden. Es gab sehr viele Zweikämpfe und Bälle in die Schnittstellen wurden frühzeitig abgefangen. Der Ball war 50 % des gesamten Spiels nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Für die erste Überraschung sorgte die SGWiSi, in der 18.Minute gingen die Frauen aus dem Elztal mit 1:0 in Führung. Emma Winterer konnte nach super Vorarbeit von Lena Dick den Führungstreffer erzielen. Das Tor hätte das Spiel etwas beruhigen können, allerdings ging es keine zwei Minuten, ehe Ebnet durch ein unnötiges Tor den Ausgleich erzielen konnte. Der Ball war lange in der Luft, die Stürmerin von Ebnet schätze den Ball richtig ein und köpfte über unsere Torhüterin hinweg. In der 30. Minute dann der Schockmoment, Lena Allgeier bekam einen Freistoß direkt auf den Kopf, zuerst schien es, als könne sie weitermachen, allerdings wurde sie fünf Minuten später ausgewechselt, zur Sicherheit wurde auch ein Krankenwagen gerufen. Mittlerweile ist sie wieder auf dem Weg der Besserung. Bis zur 60.Minute war das Spiel weiter sehr zerfahren, Höhepunkt war ein gegebener Elfmeter für die Frauen aus Ebnet, (hier stand vor allem die Schiedsrichterin im Mittelpunkt, welche sich absolut nicht entscheiden konnte, Elfmeter geben oder doch nicht geben – die Szene war äußerst unglücklich, was aber leider die gesamte Schiedsrichterleistung an diesem Tag betraf), der ausgeführte Elfer ging zum Glück meterweit übers Tor. So war weiterhin alles offen, bis zur 72. Spielminute, ein Freistoß aus 25 Metern, eher Kategorie ungefährlich, doch plötzlich war der Ball drin, 1:2 für die Gäste, ein perfekter Schuß. Im weiteren Verlauf versuchte die SG alles was möglich war, allerdings wollte der Ausgleich nicht fallen, was im Nachhinein das gerechte Ergebnis gewesen wäre.