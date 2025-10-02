 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Lerchenau ist im Pokal eine Runde weiter. (Archivbild)
Lerchenau ist im Pokal eine Runde weiter. (Archivbild) – Foto: Johannes Traub/FuPa

Spiel auf Augenhöhe – Lerchenau kickt Grafing aus dem Toto-Pokal

Toto-Pokal

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse 6
Totopokal München
TSV Grafing
N. Lerchenau
Stefan Holzmann
Stefan Holzmann

Im Pokalduell unterliegt Grafing dem favorisierten Team aus Lerchenau knapp und will die starke Leistung nun in der Kreisklasse zeigen.

Grafing – Auf Seiten der unterlegenen Grafinger Kreisklasse-Kicker war wohl niemand wirklich überrascht vom Aus in der ersten Finalrunde im Münchner Toto-Pokal. Immerhin mussten sich Coach Stefan Holzmann und seine Spieler einem Bezirksliga-Spitzenteam stellen.

Di., 30.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
2
Abpfiff

Und die Lerchenauer hielten, was man ihnen sportlich zugetraut hatte: einen Tick schneller, einen Tick cleverer, aber auch mit einem Tick mehr Fortune. „Wir waren nicht weit weg von einer Überraschung“, lobte Holzmann. Einen „äußerst disziplinierten Auftritt“ habe man hingelegt, bei dem „die Mannschaft gezeigt hat, was sie zu leisten imstande ist“.

Pokalduell auf Augenhöhe

Wie beim 1:0 nach glänzender Vorarbeit von Johannes Oswald und überzeugendem Abschluss von Bernhard Hilger (32.). Aber auch der Ausgleich durch Bezirksliga-Torjäger Dominik Besel konnte sich sehen lassen (36.). „Das war Extraklasse“, zollte Holzmann dem Lerchenauer Respekt, „da kommt kein Torwart der Welt dran.“

Es blieb ein Pokalduell auf Augenhöhe, bei dem ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit entschied (59.). „Ein Bezirksligist nutzt so einen Fehler eben gnadenlos aus“, so Holzmann. Seine Bilanz: „Ich bin superhappy. Aber jetzt muss die Mannschaft diese Leistung in der Liga bestätigen.“

Aufrufe: 02.10.2025, 10:08 Uhr
Wolfgang HerfortAutor