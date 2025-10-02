Spiel auf Augenhöhe – Lerchenau kickt Grafing aus dem Toto-Pokal

Im Pokalduell unterliegt Grafing dem favorisierten Team aus Lerchenau knapp und will die starke Leistung nun in der Kreisklasse zeigen.

Grafing – Auf Seiten der unterlegenen Grafinger Kreisklasse-Kicker war wohl niemand wirklich überrascht vom Aus in der ersten Finalrunde im Münchner Toto-Pokal. Immerhin mussten sich Coach Stefan Holzmann und seine Spieler einem Bezirksliga-Spitzenteam stellen.

Und die Lerchenauer hielten, was man ihnen sportlich zugetraut hatte: einen Tick schneller, einen Tick cleverer, aber auch mit einem Tick mehr Fortune. „Wir waren nicht weit weg von einer Überraschung“, lobte Holzmann. Einen „äußerst disziplinierten Auftritt“ habe man hingelegt, bei dem „die Mannschaft gezeigt hat, was sie zu leisten imstande ist“.

Wie beim 1:0 nach glänzender Vorarbeit von Johannes Oswald und überzeugendem Abschluss von Bernhard Hilger (32.). Aber auch der Ausgleich durch Bezirksliga-Torjäger Dominik Besel konnte sich sehen lassen (36.). „Das war Extraklasse“, zollte Holzmann dem Lerchenauer Respekt, „da kommt kein Torwart der Welt dran.“

Es blieb ein Pokalduell auf Augenhöhe, bei dem ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit entschied (59.). „Ein Bezirksligist nutzt so einen Fehler eben gnadenlos aus“, so Holzmann. Seine Bilanz: „Ich bin superhappy. Aber jetzt muss die Mannschaft diese Leistung in der Liga bestätigen.“