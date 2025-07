Spiel auf Augenhöhe

So entwickelte sich in den ersten 45 Minuten und auch danach eine Begegnung auf Augenhöhe. In dem ging die Oberligavertretung allerdings früh in Führung. Maximilian Schlegel fand nicht nur eine Lücke in der Deckung des Vorjahresdritten der höchsten Thüringer Spielklasse, sondern auch Marco Riemer. Der ließ das Leder noch einmal gekonnt aufprallen und jagte es dann unhaltbar und technisch perfekt in den gegnerischen Kasten (8.).

Die Hausherren, bei denen zahlreiche Akteure wie bei den Rudolstädtern schon höherklassig gespielt haben und in einigen Fällen auch auf eine sportliche Biographie beim FC Rot-Weiß Erfurt verweisen können, hielten jedoch die anständig geführte Partie, in der nur ein unnötiges Foul eines Fahner-Spielers im 2. Durchgang für Ärger bei Trainer Holger Jähnisch sorgte, immer offen. Sie kreierten zwar einige gefährliche Angriffe und Standards, kamen bis zum Pausenzeichen des unauffällig leitenden jungen Unparteiischen nicht zum Ausgleich.

Auch nicht nach dem Wechsel, in dem die Gäste mehr Potential auf den bestens gepflegten Rasen bringen konnten. Hier hatten Neuzugang Oskar Sennewald (54.), Jan-Lucas Bärwolf (55.) und Zugang Oskar Zopf (59.) von der Platzelf in ihrer besten Phase gleich drei „Riesen“, die jedoch nichts Zählbares einbrachten. Auf der Gegenseite verhinderte der eingewechselte Artur Machts, der in der 1. Halbzeit von außen dirigierte, mit einer fantastischen Abwehrtat beim Heber von Manfred Starke das sichere 2:0 für den Oberligisten (60.).

Auch danach musste Toni Stelzer, an diesem Abend wohl bester Spieler bei der höherklassigen Vertretung, retten, um den Ausgleich zu verhindern. Das Tor fiel jedoch auf der Gegenseite, als Robin Ensenbach keine Mühe hatte, freistehend zum 2:0 einzuschieben (66.). Kurz darauf vergab Fahner Höhe einen Strafstoß, als der FC-Keeper das Leder aus dem Eck kratzte (77.). Bei zwei sehr guten Gelegenheiten hätte die Einheit das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können (81., 88.). Doch das hätte der Spielchronologie wahrlich nicht entsprochen. Auch die Gastgeber waren dem Ehrentor nahe, vergaben aber erneut (89.).

Fazit: So blieb es beim ersten Sieg der Gäste nach drei Partien in der Oberliga, der aber auf beiden Seiten jedoch nur eine statistische Größe war. Nach dem Abpfiff sah man Spieler beider Mannschaften bei Gesprächen. Dazu gehörte auch die Unterhaltung zwischen Holger Jähnisch und „Conny“ Cramer“, einst der Macher beim FC An der Fahner Höhe mit beruflicher Rudolstädter Vergangenheit und heute „nur“ noch Zuschauer.

Nach einem trainingsfreien Freitag, für den der Einheit-Coach seine Schützlinge aufforderte, einiges für die Regeneration zu tun, startet die Oberligamannschaft am Samstag am späten Nachmittag beim ad hoc-Cup in Triptis.