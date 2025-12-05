Spiel abgesagt, Trainer weg: Oberweikertshofen kämpft gegen den Abstieg

Der SC Oberweikertshofen steht auf einem Abstiegsplatz. Nach sieben Niederlagen musste Trainer Simon Schröttle gehen. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.
Oberweikertshofen – Auch das letzte Spiel im alten Jahr am Samstag gegen den SSV Niedersonthofen hat der SC Oberweikertshofen mit Einverständnis des Gegners sowie des Spielverbandsleiters abgesagt. Der Zustand des Platzes im Weikertshofener Waldstadion lässt kein Spiel zu, ohne dass die Spieler sich einer Gesundheitsgefährdung aussetzen.
Somit haben die auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze rangierenden Weikertshofener nach der Winterpause im Frühjahr 2026 mit den Spielen gegen den TSV Hollenbach, TSV Jetzendorf und Niedersonthofen neben dem Restprogramm von 15 Pflichtspielen noch drei zusätzliche Spiele zu absolvieren.
„Zwei davon müssen wir gewinnen, da denke ich, können wir noch den Kopf aus der Schlinge ziehen“, meinte der Sportliche Leiter des SCO, Dominik Widemann, der nach einem Jahr Verletzungspause dann auch selbst wieder am Ball sein wird.
Ein Problem wollen die Weikertshofener noch bis dahin gelöst haben. Nachdem Trainer Simon Schröttle nach sieben Niederlagen in Folge seinen Hut nehmen musste, versucht Fußballvorstand Martin Steininger einen neuen Coach zu verpflichten. Er hat zwar schon mit einigen infrage kommenden Übungsleitern Gespräche geführt, eine Verpflichtung gestaltet sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, gestand Steininger ein. Widemann meinte dazu, es könnte durchaus sein, dass man Kreisliga-Trainer Daniel Stapfer bis zum Ende der Saison das Vertrauen schenken könnte.