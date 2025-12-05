Spiel abgesagt, Trainer weg: Oberweikertshofen kämpft gegen den Abstieg

Der SC Oberweikertshofen steht auf einem Abstiegsplatz. Nach sieben Niederlagen musste Trainer Simon Schröttle gehen. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Oberweikertshofen – Auch das letzte Spiel im alten Jahr am Samstag gegen den SSV Niedersonthofen hat der SC Oberweikertshofen mit Einverständnis des Gegners sowie des Spielverbandsleiters abgesagt. Der Zustand des Platzes im Weikertshofener Waldstadion lässt kein Spiel zu, ohne dass die Spieler sich einer Gesundheitsgefährdung aussetzen.

Somit haben die auf einem der beiden direkten Abstiegsplätze rangierenden Weikertshofener nach der Winterpause im Frühjahr 2026 mit den Spielen gegen den TSV Hollenbach, TSV Jetzendorf und Niedersonthofen neben dem Restprogramm von 15 Pflichtspielen noch drei zusätzliche Spiele zu absolvieren.

„Zwei davon müssen wir gewinnen, da denke ich, können wir noch den Kopf aus der Schlinge ziehen“, meinte der Sportliche Leiter des SCO, Dominik Widemann, der nach einem Jahr Verletzungspause dann auch selbst wieder am Ball sein wird.